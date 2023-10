Lo chef di Chris Hemsworth svela cosa mangia l’attore per avere tutti quei muscoli

di Manuela Chimera 17 Ottobre 2023

Ovviamente per avere tutti quei muscoli il nostro Thor preferito di sicuro non mangia solo torte dolci. Anche se a quanto pare non li disdegna affatto, così come non disdegna il prosciutto crudo visto quella che campeggia sullo sfondo della foto. Diciamo che lui e The Rock potrebbero farsi buona compagnia a tavola. Comunque sia, a spiegarci da dove arrivi tutta quella massa di muscoli di Chris Hemsworth è niente meno che Sergio Perera, il suo chef privato.

Cosa mangia Chris Hemsworth per avere tutti quei muscoli?

Sergio Perera ha rilasciato un’intervista News.com.au dove spiega cosa mai mangi Chris Hemsworth quando si deve preparare a ruoli in cui la fisicità ha il suo peso (Thor della Marvel per l’appunto).

Come fanno tutti gli altri attori in questi casi, anche per l’attore quarantenne ecco che Perera ha confermato che adatta i pasti e il menu a seconda che abbia bisogno di ingrassare o dimagrire per una determinata parte.

Uno dei suoi piatti preferiti, tuttavia, rimane la carne di manzo di buona qualità (chissà quanto deve aver patito l’assenza della carne quando si è trattato di baciare in scena Natalie Portman!). Il che ci sta: Perera parla di Hemsowrth come di un “ragazzone” che ha bisogno di parecchie proteine per mantenere quel fisico che si ritrova.

E diamogliele dunque queste proteine: per costruire muscoli e mantenerli definiti servono un sacco di barbecue (prendere nota, prego), con carne e verdure. Inoltre mantiene un certo gusto mediterraneo visto che predilige l’olio di oliva. Molto olio di oliva. Ma ci sta: tanti muscoli, tanto olio di oliva, è un’equazione semplice.

Perera ha poi specificato che la dieta di Hemsworth non comprende nessun tipo di cibo in scatola (la scatola in cui la torta è contenuta non conta, si intendono cibi preconfezionati ovviamente). Un menu tipico, per esempio, prevede che ogni giorno Hemsworth, quando si prepara per uno dei suoi ruoli, mangi un’insalatone sostanziosa, con verdure crude e cotte, cibi fermentati, noci e semi, il tutto abbinato a una bistecca o a una grossa porzione di pesce.

Perera conosce ormai molto bene le esigenze e i gusti dell’attore in quanto lavorano insieme da più di un decennio. Hemsworth aveva appena finito di girare il primo film dedicato a Thor ed era alla ricerca di qualcuno che lo aiutasse ad adattare la sua dieta alle sue esigenze nutrizionali. Così la moglie dell’attore, Elsa Pataky, contattò Perera: è da lì che i due iniziarono a collaborare.

Perera si sedeva insieme al trainer di Hemsworth, fra l’altro un suo amico e lavoravano insieme per stabilire un piano che si adeguasse agli obiettivi dell’attore. Anzi: Perera adorava così tanto lavorare con Hemsworth da decidere di stabilirsi in Australia a Byron Bay, vicino a dove vive Hemsworth. Nei piani originari lo chef doveva rimanere in Australia solo per pochi mesi, ma un barbecue tira l’altro ed eccolo ancora lì, pronto ad aiutare Hemsworth a trasformarsi nel nostro Thor.