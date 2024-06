Lo chef più nerd del mondo René Redzepi in una veste mai vista: arriva Omnivore

Il mondo conosce bene René Redzepi, non solo perché è lo chef del Noma a Copenaghen – tre stelle Michelin – ma anche per la sua personalità eclittica e la sua passione per chimica e tecnicismi. Nella sua cucina, infatti, il fine dining vira verso fermentazione e sperimentazione. E, presentandoci Omnivore, tutte queste caratteristiche sono state confermate: non si tratta di un menu nuovo bensì di una docuserie creata e girata da lui stesso (ebbene sì, uno chef come regista!).

Il lavoro sarà disponibile in streaming ed è stato prodotto da Fifth Season e Film45 insieme ai produttori esecutivi: chef Redzepi stesso, Goulding, Chris Rice, Ben Liebmann, Michael Antinoro, Max Wagner, Collin Orcutt e Mateo Willis. Sono già stati comunicati una data e una piattaforma per poterlo vedere, e da come è stato descritto la nostra testa ha già aspettative altissime. Anzi, stellate.

Omnivore in stile Chef’s Table o High on the Hog (?)

Si tratta appunto di una docuserie, che farà concorrenza all’imminente uscita della terza stagione di The Bear, voluta espressamente da chef René Redzepi. L’intento di Omnivore è creare e mostrare un fortissimo legame tra ingredienti ed esperienza umana: il cibo è protagonista tanto quanto l’emotività e l’introspezione. Insomma, descritta così potrebbe avere punti in comune sia con la solennità di Chef’s Table sia con l’umiltà raminga di High on the Hog su Netflix.

Otto le puntate con altrettanti ingredienti come protagonisti, di cui lo spettatore conoscerà e vedrà tutto: paese d’origine (si vedranno Giappone e Danimarca, manche Thailanda e Spagna, Perù…), nascita, persone, trasformazione, storia, cultura globale. Inoltre, chef Redzepi sarà voce narrante per ogni “viaggio”, che coinvolgerà banana, peperoncino, caffè, mais, maiale, riso, sale e tonno. Tutti questi alimenti hanno contribuito alla storia del mondo contemporaneo plasmando la nostra società.

Un Redzepi in pieno fermento

Il lavoro è stato creato per Apple TV+ e lo stesso chef Redzepi ha annunciato la data di uscita tramite il proprio canale Instagram: 19 luglio 2024. Dal Noma scrivono “Nerve-wracking times and exciting times. The first TV production that we’ve ever done. It’s been wiiiild:):) but we’re so very happy about it. Hopefully, you guys will be as well“: tempistiche snervanti e momenti emozionanti.

Redzepi ne racconta così: “Omnivore è un sogno decennale che prende vita e non potrei essere più orgoglioso dello straordinario team che lo ha reso realtà. La serie è un esempio di tutto ciò che rende importante il cibo; gli ingredienti, le persone, le storie, la pura magia della cucina. Attraverso la lente di otto ingredienti unici, attraversiamo il nostro pianeta e incontriamo le persone che lo abitano. Abbiamo viaggiato attraverso cinque continenti, portando alla luce innumerevoli storie lungo il percorso. Questo viaggio ha rafforzato una verità innegabile: il cibo è tutto e puoi raccontare praticamente qualsiasi storia che valga la pena raccontare attraverso ciò che cuciniamo e come mangiamo. Il cibo non è mai solo cibo: è una finestra sulle vite, sulla storia, sul nostro mondo“.