Lo Starbucks cinese lancia la sfida: ecco le prime aperture a New York

Il nome Luckin potrà non dirvi niente, eppure nonostante i suoi otto anni di vita è un’azienda che si può a tutti gli effetti considerare un colosso della caffetteria: il motivo per cui il nome non vi suonerà familiare è che la sua presenza è quasi esclusivamente in Cina, dove è nata, e in cui nei suoi 24 mila punti vendita viene servito il 30% di tutti i caffè del paese, facendone il principale operatore del settore, per distacco.

Ora Luckin sembra aver seriamente messo gli occhi sul mercato americano con i suoi primi due punti vendita nella città di New York, ma le ambizioni sono ben altre: rimpiazzare Starbucks come leader della caffetteria USA.

Luckin Coffee vs. Starbucks

Ironia della sorte, in un paese come la Cina ben più famoso per il consumo di tè, fu proprio Starbucks a diffondere il caffè e tutte le derivazioni per cui è famoso come il caramel macchiato o il pumpkin spice latte, un successo che portò proprio alla nascita di Luckin, che superò il gigante USA nel 2023 come più grande catena di caffetterie in Cina.

La ricetta del successo sembra semplice: prezzi bassi e servizio rapido. Una formula apparentemente banale, ma che Luckin prende decisamente sul serio, offrendo i suoi caffè a cifre davvero concorrenziali, arrivando a offrire tazze a 1,99 dollari in una città come New York in cui un cappuccino può facilmente arrivare a 6 dollari, e sulla rapida del servizio difficilmente si può fare di meglio, limitando al minimo l’intervento umano, ordinando solo con app e accettando solo pagamenti digitali.

Non solo una sfida a Starbucks quindi, ma anche l’esatto opposto del loro modello, sempre più orientato a un’esperienza cliente più calda e umana: basti pensare ai 90 punti vendita con solo ordine tramite cellulare che sono stati negli Stati Uniti nell’ultimo periodo, in favore di più accoglienti “community coffee houses”.

Insomma, Starbucks ha di che preoccuparsi ma forse non così tanto. La presenza di Luckin potrebbe andare ad occuparsi di un segmento della clientela che il marchio della sirena sta gradualmente abbandonando, lasciando il suo concorrente a ciò che sa fare meglio, caffetteria low cost.

L’ascesa di Luckin è stata rapidissima ma non indolore: nel 2020 fu travolta dalle accuse di falsificazione dei bilanci, appena dopo aver presentato la domanda per essere quotata al NASDAQ. Uno scandalo che causò l’allontanamento dei vertici aziendali, 350 milioni di dollari di sanzioni e la bancarotta, da cui emerse solo nel 2022 grazie a generose iniezioni di capitali da parte di un fondo di investimento.

Resta da vedere se questo colosso cinese della caffetteria vorrà espandersi anche in Europa, e quanto una specialità come l’apple fizzy americano, un mix di succo di mela, acqua gasata e caffè, verrà recepita dal pubblico.