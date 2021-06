Locatelli, eroe di Italia-Svizzera, come CR7 e Pogba: via la Coca-Cola ecco l’acqua

Con una certa nonchalance – quindi più sullo stile di Pogba anziché del decisamente più scenico (e polemico) CR7 – Manuel Locatelli, eroe della partita della Nazionale di ieri sera grazie ad una bellissima doppietta ai danni della Svizzera, sposta due bottigliette di Coca-Cola e piazza di fronte al suo microfono una bottiglietta di acqua.

Così esordisce Locatelli di fronte alle telecamere, prima di sedersi in sala stampa per la conferenza post-partita di rito dedicata al “man of the match”.

Un gesto, quello del calciatore lecchese, che pare più una semplice e goliardica emulazione dei colleghi più che una vera e propria presa di posizione nei confronti di alcol e bibite.

Un gesto che non avrà certamente la stesso richiamo mediatico di quello di Cristiano Ronaldo, che in poche ore ha fatto perdere a Coca-Cola 4 miliardi di dollari in Borsa.