Lorenzo Biagiarelli annuncia il suo nuovo libro: “Ho mangiato troppa carne”

8 Novembre 2023

Su Instagram Lorenzo Biagiarelli ha appena annunciato l’uscita del suo nuovo libro, tutto incentrato sul fatto che ha capito di aver mangiato troppa carne. Come da lui stesso spiegato nella didascalia del post, nel libro racconterà come, quando e perché ha capito di aver consumato troppa carne nel corso della sua vita. E ovviamente parlerà anche di tante altre cose.

In uscita il nuovo libro di Lorenzo Biagiarelli

Che Lorenzo Biagiarelli si stesse sempre più rivolgendo ad una alimentazione vegetariana e vegana era chiaro, visto che da qualche tempo a questa parte sui social postava ricette veg, dando e chiedendo consigli su ricette e ingredienti e sottolineando di essere andato a mangiare (anche insieme a Selvaggia Lucarelli) in determinati ristoranti vegetariani.

Quindi nessuno sarà eccessivamente stupito della tematica del suo nuovo libro. Il post su Instagram è corredato da un video dove vediamo foto di repertorio di Biagiarelli mentre affronta con entusiasmo carne e salumi di svariati tipi. Nel video ha così scritto: “Io amo la carne, mi piace tutta, di qualsiasi tipo, in qualsiasi ricetta, di qualsiasi paese del mondo. Mi piace la bistecca che arriva ancora un po’ sfrigolante al tavolo, brunita in superficine il giusto a qualsiasi grado di cottura. Mi piace se profuma di rosmarino perché vuol dire che che un grigliere esperto l’ha battezzata intingendone un rametto nell’olio. O se riluce di un riflesso castano magari perché passata in un bagnetto di soia. Ho assistito alla liturgia del taglio dello spiedo, al piatto in quelle cene in churrascaria dove la carne finisce solo quando fai la croce con le braccia come X Factor. E alla cerimonia della versatura del burro fuso se lo spiedo è bresciano. E al fianco del maiale, del pollo, del coniglio, c’è pure qualche uccelletto di contrabbando. Ucciderei e, di fatto, ho ucciso per un brasato pesante perché come disse un mio amico quando la cameriera ce ne propose uno leggero e delicato – Non può essere leggero, il brasato deve farmi male-. In effetti ho mangiato troppa carne, l’ho scoperto a trentatré anni e nel mio nuovo libro vi racconto perché è stato uno sbaglio”.

Biagiarelli dunque spiega che a lui la carne è sempre piaciuta, l’ha amata in tutte le sue forme e versioni. Ma adesso ha maturato una nuova convinzione, cioè quella di aver sempre mangiato troppa carne. Da qui la decisione di scrivere un nuovo libro.

Il post è stato inondato da Commenti di congratulazioni e di sostegno per questa sua scelta. Comprensivi di commenti di altre persone che, come lui, hanno ammesso che la carne gli piaceva, ma che per vari motivi (etici, di salute…) hanno deciso di ridurla o eliminarla del tutto dalla loro alimentazione. E altri che, invece, hanno semplicemente (e più facilmente, senza troppi ripensamenti) tolto la carne perché comunque non gli era mai piaciuta.

Questo il post su Instagram dove Lorenzo Biagiarelli ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo libro: