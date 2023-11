Selvaggia Lucarelli chiede scusa ai vegani: “Sono stata superficiale”

di Manuela Chimera 2 Novembre 2023

Tramite un post pubblicato ieri sul suo profilo Instagram, proprio in occasione del Veg Day, la Giornata Mondiale del Veganesimo, ecco che Selvaggia Lucarelli ha deciso di approfittare dell’occasione per chiedere scusa a vegani e vegetariani per aver associato in passato la parola “estremismo” alle loro scelte alimentari. E le sue parole sono state accolte con favore da fan e utenti vegetariani e vegani, ben lieti di accoglierla fra le loro fila.

Selvaggia Lucarelli e il veganesimo

Nel post, corredato di una foto dove in primo piano vediamo Selvaggia Lucarelli in cucina con in mano un mazzo di asparagi, ecco che Lucarelli spiega di non essere vegana (questo è bene precisarlo), anche se sta provando sempre di più a esserlo, almeno in casa (probabilmente questa affermazione si collega a una sua precedente dove spiegava il concetto di “onnivori sociali”, cioè qualcuno che mangia carne solamente in occasione speciali, culturali o in compagnia e solo quando la carne ha una provenienza etica).

Lucarelli ha anche aggiunto che sta comunque lavorando su stessa, sui suoi limiti e sulle sue abitudini. Inoltre non mangia più carne, anzi, mai più ne mangerà (complice di questa sua scelta c’è di sicuro la visione del documentario sugli allevamenti Dominion, che lei stessa ha da poco rilanciato in modo da sensibilizzare l’opinione pubblica in merito alla questione allevamenti).

Il post continua poi con Lucarelli che chiede scusa a vegetariani e vegani per aver accostato la parola “estremismo” alle loro scelte alimentari e ammette di essere stata superficiale in maniera imperdonabile in quanto era “superficialità che nasceva dalla disinformazione”.

Col passare del tempo ha cambiato idea e adesso ritiene che l’alimentazione vegana sua quella più giusta e razionale. Anche se, non senza un tocco di ironia, ammette che il tofu continua a piacerle poco, anche se lei si piace un po’ di più.

Sotto al post, poi, decine i commenti a sostegno di questa sua scelta, anche se qualcuno fa notare che gli “estremismi andrebbero evitati in ogni campo”. E questo dovrebbe essere valido in un senso e nell’altro.

Che piano piano Selvaggia Lucarelli stesse, poi, svoltando in questa direzione lo avevamo intuito non solo dalle sue parole in merito al documentario Dominion, ma anche dal fatto che Lorenzo Biagiarelli, sempre più spesso, sui suoi social stesse postando ricette vegetariane/vegane o segnalando di essere andato o di essere andati a mangiare in ristoranti vegani (anche se non solo).

Qui potete trovare il post integrale di Selvaggia Lucarelli corredato dei Commenti a sostegno della sua scelta: