Los Angeles, colpo in un’enoteca di lusso: rubato vino per 700 mila dollari

di Luca Venturino 4 Luglio 2023

Un colpo che renderebbe fiero Arsenio Lupin – alcuni ladri sono riusciti a intrufolarsi all’interno dell’enoteca di lusso Lincoln Fine Wines, situata in quel di Los Angeles, e a rubare delle bottiglie di vino per un valore complessivo di circa 700 mila dollari. Stando a quanto ricostruito dagli agenti delle forze dell’ordine, che si sono naturalmente occupati di visionare le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso installate all’interno del negozio e all’esterno del negozio, pare che i nostri protagonisti siano riusciti a fare irruzione praticando un buco nel soffitto sopra la cantina per poi calarsi all’interno. Ehi, chi ha fatto partire la musica di Mission Impossible?

Colpo a Los Angeles: quanto valgono i vini rubati?

I proprietari del Lincoln Fine Wines, aiutati dal personale in divisa, hanno indicato che i ladri sarebbero riusciti a portare via più di seicento bottiglie di vino pregiato dalla cantina del loro negozio; comprese alcune etichette dal valore di oltre 5 mila dollari l’una. Stando a quanto riscostruito, l’obiettivo principale dei malviventi sarebbe stato quello di mettere le mani prevalentemente sui vini di provenienza italiana e francese. Nazmul Haque Helal, proprietario del negozio in questione, ha affermato che della sezione dedicata alla Borgogna e al Bordeaux non è rimasto assolutamente nulla: “L’hanno completamente ripulita”, ha commentato.

La stima di Helal è che i ladri siano riusciti a rubare circa il 75% degli articoli di fascia alta in cantina, ed è convinto che si sia trattato di un colpo premeditato, “estremamente ambizioso e ben pianificato”, evidentemente compiuto da più persone che sapevano esattamente quale fosse il loro obiettivo.

Le indagini delle forze dell’ordine sono naturalmente ancora in corso, ma tendenzialmente ci troviamo a essere d’accordo con la lettura proposta dal proprietario: quando si tratta di bottiglie di vino di un valore simile è plausibile pensare che si tratti di ladri ben formati nel settore, o comunque che si erano presi il tempo di imparare quali etichette valesse la pena portare via nel minore tempo possibile.

“Non so quanto tempo ci vorrà per riprendersi” ha continuato Helal. “Al di là del danno finanziario c’è una componente emotiva. La mia collezione era iniziata 16, 17 anni fa. Avevo un sacco di vini rari provenienti dalla Borgogna“. Il Lincoln Fine Wines offre una ricompensa di 10 mila dollari a chiunque dovesse fornire informazioni utili alla cattura dei ladri; mentre lo stesso Helal ha spiegato che nei prossimi giorni invierà una lista dei vini rubati ai negozi locali o alle case d’asta nella speranza di intercettarli.