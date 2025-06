Louis Vuitton cerca casa a Forte dei Marmi, e forse l’ha trovata in un bar

Nuova prossima apertura targata LV in Versilia? Per ora è tutto solo un chiacchiericcio, ma raccontiamo anche a voi le voci giunte alle nostre orecchie.

Che Louis Vuitton (e altri come lui) non sia più solo un brand di moda non serve sottolinearlo. Tra ristoranti sparsi in giro per il mondo – una delle aperture più recenti in Italia è quella di Da Vittorio a Milano –, borse di cioccolato lanciate giusto in tempo per la Pasqua e gelaterie pop-up dalla comunicazione non proprio “tonica”, LV ha ormai i piedi ben saldi nel mondo della ristorazione & co. Giunge voce, adesso, di una possibile ulteriore novità in area toscana; quel poco che ci è dato sapere ve lo diciamo qui.

Cosa dicono le voci di corridoio

Arrivano alle orecchie della stampa voci di popolo secondo cui monsieur Arnault starebbe cercando casa in Versilia. No, non una casa per lui, ma una location per un locale firmato Louis Vuitton, verosimilmente un bar. Di nuovo sulla costa lucchese dunque, dove di recente è comparsa la gelateria temporanea della maison, in tinte tutte verdi.

La gente mormora a Forte dei Marmi, bisbigliando di una possibile apertura di un cafè Louis Vuitton con vista fortino, il simbolo architettonico che dà il nome alla città. Il locale andrebbe a fare compagnia al collega targato Prada: parliamo dello storico Caffè Principe rianimato un paio di anni fa dalla casa di moda italiana nella stessa città.

Che anche il marchio dal celebre monogramma abbia messo gli occhi su qualche attività di interesse a cui ridare vita? Al momento, solo chiacchiere, e sulla bocca di qualcuno spunta anche il nome di Del Vecchio, che in Versilia sta facendo investimenti non da poco.

Certo, se è vero quello che si legge sulla stampa locale, ovvero che i clienti della gelateria LV conservano le palettine brandizzate del gelato per poi crearci delle collanine da spiaggia, non dubitiamo che un eventuale bar con la stessa firma avrà un successo assicurato.