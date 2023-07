Löwengrube apre a Milano e si prepara a espandersi nei centri commerciali

di Luca Venturino 6 Luglio 2023

Milano, Porta Romana, Viale Lazio numero 4 – queste le coordinate dell’Oktoberfest meneghino. Löwengrube ha aperto la sua prima bierstube nel capoluogo lombardo, negli stessi locali che per venti anni hanno ospitato il Kapuziner Platz, noto punto di riferimento per gli appassionati del cibo e della birra bavarese.

Si tratta, complessivamente, del trentunesimo locale della rete di ristoranti – birrerie ideata nell’ormai lontano 2005 da Pietro Nicastro e Monica Fantoni e del settimo a gestione diretta da parte degli stessi fondatori. L’approdo a Milano rappresenta naturalmente un importante snodo strategico per la catena; che dopo una serie di aperture altrettanto importanti – pensiamo a Torino, Bologna, Vicenza e Modena – ha infine piantato le proprie radici in una delle città più dinamiche e internazionali dello Stivale.

Löwengrube a Milano: tutti i dettagli della nuova apertura

L’atmosfera di Löwengrube a Milano sarà, come accennato in apertura di articolo, quella dell'”Oktoberfest permanente”: varcare la soglia della bierstube – il nome, tanto per intenderci, dei tipici ristoranti birrerie della Baviera – significa immergersi nella cultura bavarese, con arredi in legno e personale di sala agghindato in lederhosen e dirndl, musiche e canti folcloristici.

L’esperienza del “viaggio” non si ferma qui: il menu è lo stesso che potremmo trovare a Monaco dalla metà di settembre alla fine di ottobre, stessi prodotti e stessa origine (con la sola, doverosa eccezione dello speck Igp, che invece arriva dal Tirolo), con tanto di birre storiche – Löwenbräu, Spaten e Franziskaner – spillate secondo la tradizionale tecnica tedesca.

“Essere a Milano, indiscussa capitale italiana del business, ci permette infatti di diventare più visibili e presenti verso potenziali partner e investitori, per sviluppare ulteriormente la nostra rete” ha commentato Pietro Nicastro, ceo e cofondatore di Löwengrube. “Per questo abbiamo scelto di gestire direttamente il locale, occupandocene in prima persona. Vogliamo che questo sia anche un segnale forte di presenza verso i nostri affiliati, imprenditori che hanno già deciso di fare business con noi, aprendo locali con il nostro brand in tutta Italia”.

Le novità in casa Löwengrube, tuttavia, non finiscono qui.

Löwengrube Shopping Mall: la newco per l’espansione nei centri commerciali

Nello stesso contesto – quello milanese, per l’appunto – è per di più stata siglata la nascita di LSM – Löwengrube Shopping Mall, newco frutto della collaborazione tra l’omonima catena e SAL Service: l’obiettivo è quello di arrivare ad aprire nell’arco dei prossimi tre anni dieci nuove stube in altrettanti centri commerciali distribuiti su tutto lo Stivale.

Entro la fine dell’anno è già prevista l’apertura di altri due locali in centri commerciali già esistenti o comunque in fase di costruzione in cui SAL Service può già vantare una partecipazione significativa; mentre, stando a quanto lasciato trapelare, tutte le nuove stube saranno affidate alla gestione diretta di Löwengrube che, affiancandosi all’esperienza del nuovo partner nel retail real estate, punta a espandere la propria notorietà in un pubblico sempre più vasto.