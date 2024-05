L’ultimo trend social? Mangiarsi un limone intero

Prima che ce lo chiediate – sì, per “limone intero” intendiamo anche (e soprattutto!) la buccia. Attenzione, però: se è senza ombra di dubbio facile bollare l’intera faccenda in questione come l’ennesima stranezza uscita da quella eterogenea e non sempre comprensibile vetrina social che è TikTok – ricorderete degli utenti che spergiuravano sull’efficacia della lavastoviglie per lavare le patate; o ancora del tizio che cercò di bere duemila pinte di birra in appena duecento giorni piazzandosi in pole position per il tanto ambito Premio Darwin -, vale la pena notare che il trend si è di fatto generato anche un po’ per colpa (merito?) di un’azienda italiana.

La Lemon Snack – questo il nome dell’azienda – produce piccoli limoni a bassa acidità con una buccia commestibile ricca di antiossidanti, coltivati appositamente per essere consumati senza la necessità di essere sbucciati. Come spesso capita in situazioni di questo genere, a innescare la fiamma della viralità è stata una singola utente che ha pubblicato un breve video in cui, come avrete già intuito, mangiava uno dei limoni in questione. Il risultato? Circa dieci milioni di visualizzazioni e un piccolo esercito di imitatori.

Da Lemon Snack a lemon e basta: la storia del trend

Ecco, questo ci porta a noi. Per farvela breve, non tutti sono riusciti a mettere le mani sui prodotti di casa Lemon Snack e pertanto, pur di ritagliarsi il proprio spazietto nel mosaico social e non soccombere alla spaventosa sensazione di essere rimasti indietro, hanno preso a mangiare un limone normale. Sì, lo ripetiamo: anche con la buccia.

Vale la pena notare che sono davvero pochi i cosiddetti temerari: la maggior parte degli utenti ha impiegato una serie di strategie per rendere lo spuntino più approcciabile. C’è chi l’ha tagliato a fette e l’ha affogato nel miele e nel Tajin – una miscela di spezie messicana -, chi l’ha accompagnato a un pezzetto di zenzero, chi si è rifiutato di mangiare la buccia attirando su di sé l’ira del popolo internettiano.

Una ragazza, in particolare, è andata in missione nei mercati locali per cercare il migliore limone commestibile e ha trovato un lemonquat, una varietà con buccia commestibile creata in Texas come ibrido casuale tra un limone e un kumquat. La nostra protagonista, nel presentarlo al proprio pubblico, l’ha descritto come caratterizzato da una “scorza più sottile e più dolce di quella di un limone normale”, e ha consumato il tutto a fette senza risparmiare nemmeno una briciola. O un pezzo di buccia, sarebbe più corretto dire.