Ma davvero Jared Leto rifiuta il cibo di uno chef stellato per una barretta energetica?

A raccontare questa bizzarra vicenda è stata la comica Mae Martin. Nel podcast Handsome ha ricordato di quella volta in cui Jared Leto aveva rifiutato di mangiare una cena preparata da uno chef stellato, dicendogli che preferiva cenare con la barretta energetica che si era portato da casa.

Qualcuno avvisi Jared Leto che a volte anche le barrette energetiche possono causare problemi

Tutto pare che sia accaduto (ci concediamo un piccolo margine di dubbio perché Jared Leto non ha ancora confermato né smentito la cosa) durante un evento con annessa cena preparata da uno chef stellato. E no, non chiedeteci chi sia lo chef in questione perché Mae Martin non ha fatto nomi.

Jared Leto era seduto allo stesso tavolo di Mae, con la sua aura da leader di una setta, con tanto di capello lungo scompigliato e occhiali neri d’ordinanza. Mae ricorda che il cibo preparato dallo chef era a dir poco fantastico. Alla fine del pasto, poi, come consuetudine in questo tipo di eventi, ecco che lo chef è riemerso dalla cucina ed è andato a incontrare gli ospiti, chiedendo loro se la cena gli fosse piaciuta.

Ed è a questo punto che l’attore di Morbius ha candidamente dichiarato, senza minimamente preoccuparsi che forse in queste situazioni bisogna rispondere con un minimo di tatto, che lui non aveva mangiato e non avrebbe mangiato nulla di quello che c’era nei piatti.

Gelo in sala, Mae ricorda che tutti gli altri, immaginiamo con faccia F4 basita, sono solamente riusciti a esclamare un “Oh, okay, sì”. Magari Jared Leto avrebbe potuto cogliere il velato suggerimento a essere un tantinello più diplomatico, ma niente da fare, ha proseguito con la spiegazione, delicato come uno schiacciasassi. Leto, infatti, ha dichiarato che in passato, a un evento similare, era stato vittima di un’intossicazione alimentare.

Al che lo chef, supponiamo sempre più basito di prima, ha provato a rassicurarlo, affermando che con i suoi piatti non si sarebbe mai intossicato. Niente da fare, Jared ha continuato per la sua strada. E infilando una mano nella giacca ecco che ha tirato fuori una barretta energetica, spiegando che era per questo motivo che se ne portava sempre dietro qualcuno. E di fronte allo chef, ha cominciato a mangiare quella. Ehm, qualcuno avvisi Leto che anche le barrette energetiche non sono esenti dal rischio di intossicazioni alimentari.

Sarà vero? Sarà falso? Beh, considerano che ai Golden Globe Jared Leto è stato immortalato mentre sedeva da solo al tavolo, appare probabile che questa vicenda sia accaduta sul serio, magari la voce si era sparsa Chissà se anche ai Golden Globe si è portato dietro le barrette energetiche? Gli altri commensali sono forse fuggiti dal tavolo perché aveva offerto loro delle barrette?

Cercando delle attenuanti, sembra che Leto sia vegetariano/vegano da anni, dunque è plausibile che si porti dietro qualcosa da sgranocchiare quando cena fuori non essendo magari sicuro di trovare qualcosa da mangiare. Anche se, a pensarci bene, non regge: in eventi del genere immaginiamo che venga chiesto sempre prima se ci siano particolari esigenze alimentari da soddisfare. Posso solo dire che da persona allergica al mondo, anche io mi porto sempre dietro qualcosa da mangiare quando esco a cena, ma non mi metto a mangiarla davanti allo chef se non trovo niente che possa mangiare.