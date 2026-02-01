Ma perché Brooklyn Beckham si ostina a fare figuracce in cucina?

Il 2026 ha soltanto un mese e Brooklyn Beckham è già sulla bocca di tutti. Il figlio maggiore della power couple David e Victoria, leggende rispettivamente nel calcio e nella musica in UK, ha vuotato il sacco su una presunta infanzia difficile, sostenendo che la famiglia anzi il brand Beckham sia soltanto una facciata ipocrita. Che le illazioni siano vere o imboccate dalla perfida moglie tanto invisa a Posh Spice (pare per buoni motivi) qui importa poco. A noi interessa quello che Brooklyn Beckham vorrebbe imboccare a noi, vale a dire le sue “prodezze” ai fornelli. Perché nonostante il nepo baby abbia i mezzi, il talento, ricetta dopo ricetta, latita. E allora la domanda sorge spontanea: perché Brooklyn si ostina a fare figuracce in cucina?

Spaghetti bolognese senza spaghetti

Il figliol per adesso ancora non prodigo della dinastia Beckham per anni ci ha deliziato con le sue creazioni signature. Si parla di schadenfreude naturalmente, ovvero quel piacere perverso che si prova per le disgrazie altrui. Che poi suvvia, se ne può tranquillamente ridere, visto che il massimo della disgrazia in questo caso è toppare completamente (e in pubblico) una ricetta. Facciamo un recappino. C’è stato il caso del tappo di sughero nel sugo per la pasta. Il gin tonic sperimentale che alla fine era normalissimo. La lasagna vegana da mensa senza infamia e senza lode. Fino al caso più recente ed eclatante: la pasta cucinata con l’acqua di mare, aka la ricetta perfetta per prendersi un’intossicazione alimentare.

Bene, sarete lieti di sapere che proprio nei giorni scorsi Brooklyn Beckham ha abbattuto l’ultima frontiera del cringe. Lo chef stavolta presenta: Spaghetti Bolognese, e non azzardatevi a correggere la dicitura perché in inglese si dice così. Una ricetta popolare anche oltreoceano (ricordiamoci che Brooklyn e consorte vivono a Beverly Hills) e tutto sommato considerata di medio-bassa difficoltà. Ricordiamo gli ingredienti: mirepoix di cipolla-carota-sedano, macinato di manzo, salsa al pomodoro, vino rosso. Nel video postato sui social ci sono tutti e anche il procedimento sembra essere eseguito alla lettera. Poi vabbè, sorvoliamo sul fatto che la colonna sonora sia francese con atmosfere che ci portano a un bistrot parigino piuttosto che a una trattoria emiliana. Dettagli.

Il problema principale? Negli Spaghetti Bolognese à la Beckham mancano gli spaghetti. Avete capito bene, anzi in realtà il video si fa lo spoiler da solo. Il primissimo frame che vedete qui sopra infatti ritrae Brooklyn con un piatto fumante di… orecchiette. Se guardate bene l’errore è ammesso anche nella caption: “Avrei usato gli spaghetti ma erano finiti”. Ok Brooklyn, a parte che te li potevi comprare visto che poveri tu e moglie plurimilionaria non siete. A parte che bastava scrivere My Special Orecchiette al Ragù così evitavi l’equivoco. Insomma bastava poco per non toppare anche stavolta.

A un certo punto viene da chiedersi: ci sei o ci fai? Perché sembra che qui qualcuno abbia imparato la lezione che “nel bene o nel male, purché se ne parli” sia il modo più immediato per avere visibilità. E infatti eccoci qua, increduli che questo personaggio abbia ancora voglia di cucinare davanti alla telecamera.