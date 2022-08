Maltempo, 40 minuti di grandine colpiscono il Fiorentino: danni ingenti per olivi e vigneti

di Luca Venturino 16 Agosto 2022

Un Ferragosto dai cieli grigi, che oltre a annegare il prospetto di una piacevole grigliata all’aperto sotto insistenti tendaggi di pioggia ha scatenato una violenta tempesta di ghiaccio: è quanto accaduto nel Fiorentino, dove ben 40 minuti di grandine hanno flagellato i campi e le produzioni locali provocando danni ingenti ai già fragili bilanci delle aziende agricole del territorio. Nello specifico, la furia del maltempo ha interessato soprattutto le zone di Bagno a Ripoli, Antella e Grassina, colpendo – secondo il resoconto presentato dal vicepresidente di Cia Toscana Centro Andrea Pagliai – 4 mila piante di olivo su un totale di appena 6 mila.

Quello della tregua dalla morsa della siccità che si trasforma in incubo è un motivo ricorrente negli ultimi giorni: basti pensare alle richieste della Lombardia o della Campania per il riconoscimento dello stato di emergenza, o ai recenti danni registrati in Puglia. Tornando alla Toscana, gli agricoltori locali lamentano in primis la mattanza negli oliveti: il 70% delle olive sono a terra, e molte piante sono state spaccate o compromesse; e anche le produzioni orticole stagionali o i vigneti sono state colpite dalla bomba d’acqua.

“È urgente e necessario che ci sia consapevolezza di quello che sta accadendo e che si faccia tutto il possibile per aiutare queste realtà” ha commentato a tal proposito il presidente Cia Toscana Centro, Sandro Orlandini. “Il tempo per intervenire è scaduto. Come diciamo da tempo servono bacini di raccolta in collina che, in casi come questi, avrebbero aiutato anche trattenendo questa risorsa preziosa, l’acqua, che ormai arriva sempre più in maniera devastante purtroppo”.