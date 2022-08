Maltempo, l’Emilia Romagna attiva un servizio per la segnalazione dei danni in agricoltura

di Luca Venturino 22 Agosto 2022

La Regione Emilia Romagna si organizza per rispondere all’imperversare del maltempo attivando i servizi per la raccolta di segnalazioni a eventuali danni in agricoltura. Negli ultimi giorni, infatti, vi abbiamo raccontato del gran numero di trombe d’aria, nubifragi e violente grandinate che si sono abbattute sul territorio nazionale – un totale di 13 eventi estremi in appena 24 ore, secondo le stime di Coldiretti. La furia degli elementi ha causato danni alle infrastruttura civili e private, ma soprattutto si è abbattuta sulle produzioni agroalimentari già colpite dalla siccità: in questo contesto, la piattaforma in questione è uno strumento utile per le stesse imprese agricole, che potranno segnalare i danni subiti in maniera efficiente e precisa.

Chiaro, per rimediare ai danni complessivi del maltempo occorreranno sforzi e strategie ben più importanti – tanto che l’Ordine dei dottori agronomi sta tuttora lavorando per trovare una linea d’azione compatibile con il territorio italiano, da loro stessi definito come “fragile” -, ma si tratta comunque di uno strumento utile che può rappresentare una prima risposta efficace. “Sono segnalazioni importanti perché forniscono alla Regione dati certi per quantificare i danni” ha spiegato a tal proposito la Regione Emilia Romagna “coordinare una ricognizione precisa sul territorio, chiedere indennizzi al ministero delle Politiche agricole e alimentari”.