Maratona di cucina da record in Ghana: cucinereste per tutte quelle ore?

Andiamo nel Ghana perché qui la chef Failatu Abdul-Razak è riuscita nel suo intento di battere il record mondiale di maratona in cucina. La chef è riuscita a cucinare ininterrottamente per più di 227 ore. E mentre ci chiediamo come abbia fatto per andare in bagno (lo so, siamo troppo pragmatici, ma non diteci che a nessuno è venuta in mente questa cosa), ecco che si è in attesa di convalida da parte del Guinness World Record.

Cucinare per più di 227 ore? Anche no, grazie

Per qualcuno per cui attendere anche i pochi minuti necessari per cuocere un toast è già troppo e per cui l’idea di cucinare qualcosa è di farsi un panino con qualsiasi cosa di commestibile sia presente in frigo, 227 ore di cucina o più sono qualcosa di inconcepibile. Neanche le nostre mamme per preparare il cenone di Natale o di Capodanno cucinano per così tante ore di fila. E neanche le nostre nonne per “pippiare” il ragù ci mettono così tanto (ma non vorremmo avergli appena dato una cattiva idea).

Tuttavia la chef Abdul-Razak ha creduto fermamente nelle sue capacità e alla fine ce l’ha fatta: ha battuto il precedente record, concludendo la sua maratona culinaria avvolta nella bandiera del Ghana, sostenuta anche dal vicepresidente Mahamudu Bawumia, da diverse celebrità e pure dall’esercito ghanese..

Prima di iniziare la lunga seduta fra pentole e fornelli, la chef aveva parlato di questa impresa come di una sorta di “incarico nazionale”, sostenendo che lo avrebbe fatto per il Ghana. E ce l’ha fatta, salutata dalla gente mentre usciva festante dalla cucina dell’hotel nella città di Tamale dove è riuscita nel suo intento.

Si attende però ancora la convalida del record. Il team dello chef ha spiegato che ha inviato le prove al Guinness World Record in modo da avere la conferma ufficiale. Nel frattempo il Guinness World Record ha risposto che “Non vediamo l’ora di vedere le sue prove!”.

C’è anche da dire che la chef Abdul-Razak ha infranto il precedente record di parecchio: l’attuale detentore del record, almeno fino al momento della convalida di quello della chef, appartiene all’irlandese Alan Fisher che ha cucinato per 119 ore e 57 minuti. Lui a sua volta aveva battuto il record di Hilda Baci che, in Nigeria, aveva cucinato per 90 ore.

Abdul-Razak ha spiegato di aver voluto appositamente superare il record di così tanto in modo che chiunque avesse tentato di battere il suo lo avrebbe fatto con parecchia difficoltà.