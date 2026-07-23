Marco Pierre White, Gordon Ramsay e Heston Blumenthal si sono riuniti per un documentario

Negli anni novanta e nei primi anni duemila, mentre il Regno Unito era attraversato dal fermento culturale della Cool Britannia, un’altra rivoluzione, meno rumorosa ma altrettanto profonda, stava prendendo piede nelle cucine di Londra e dintorni. Tre figure straordinarie stavano per cambiare per sempre il volto della gastronomia britannica: Marco Pierre White, Gordon Ramsay e Heston Blumenthal. Oggi, a distanza di decenni, questi tre giganti della ristorazione si preparano a riunirsi per una nuova serie documentaristica della BBC intitolata The Rise of the Rockstar Chef, prodotta da Studio Ramsay Global.

La rivoluzione della cucina britannica

Il racconto si snoda attraverso tre episodi che ripercorrono le carriere di queste tre leggende della cucina, esaminando come la loro ambizione, la loro accesa rivalità e la loro incessante ricerca delle stelle Michelin abbiano trasformato l’alta cucina moderna su scala globale. Al centro della narrazione c’è il rapporto complesso tra Marco Pierre White e il suo allora protetto Gordon Ramsay.

Ramsay lavorò per White nel celebre ristorante Harveys, un periodo che ha descritto in passato come un’esperienza infernale. In una recente intervista, White ha offerto la sua versione di quel periodo, dichiarando: “Gordon venne da me da giovane. Mi piaceva Gordon. Era gentile. Ha lavorato sodo per me”. Riguardo al leggendario episodio in cui si dice che Ramsay scoppiò in lacrime sotto la sua pressione, White ha commentato con sarcasmo: “Ha fatto tutto da solo. Stava affettando le cipolle in quel momento”, ammettendo che l’ultima sera di Ramsay al ristorante nel 1989 fu carica di tensione: “È stato molto emozionante per lui. Mi disse: ‘Non mi interessa Marco, colpisci pure e basta, qualunque cosa’. Era molto sconvolto. È stato più di trent’anni fa”.

Mentre White diventava il più giovane chef dell’epoca a ottenere tre stelle Michelin e Ramsay costruiva il proprio impero partendo da Chelsea, Heston Blumenthal tracciava un percorso completamente diverso al The Fat Duck di Bray. Blumenthal ha introdotto un approccio scientifico e multisensoriale alla cucina, diventando famoso per innovazioni come le patatine a tripla cottura e l’uso dell’azoto liquido. Anche lui, nel corso degli anni, non è stato immune da scontri e frizioni con gli altri due colleghi, momenti che la serie promette di approfondire attraverso interviste inedite e testimonianze di chi ha vissuto quegli anni in prima linea, come critici gastronomici e membri delle brigate.

Catherine Catton, responsabile della saggistica per la BBC, ha spiegato l’entusiasmo dietro questo progetto affermando: “Decenni fa, Marco, Gordon e Heston hanno stracciato il regolamento dell’alta cucina britannica e hanno cambiato per sempre il mondo dei ristoranti. Sono felicissima che si riuniscano per offrire al pubblico della BBC la storia davvero straordinaria dietro la loro feroce rivalità, l’ambizione senza compromessi e, a volte, le loro bravate davvero oltraggiose”.

L’atmosfera di quegli anni è stata evocata con forza anche da Lisa Edwards, produttrice esecutiva di Studio Ramsay Global: “La nostalgia degli anni Novanta e Duemila è ai massimi storici sia per quelli di noi che c’erano, sia per quelli che non c’erano – il mix inebriante di una rivolta nella moda, nella politica e nella musica ne fa un decennio come nessun altro. Ma c’era un’altra rivoluzione rock and roll in atto nel Regno Unito. È stato il decennio che ha davvero messo il cibo britannico sulla mappa, guidato dagli originali chef rockstar, Marco, Gordon e Heston. È la storia di una rivalità e della ricerca della perfezione dove il vero calore non era solo in cucina”.

La serie culminerà in una storica riunione sullo schermo tra i tre protagonisti, un momento atteso da anni che permetterà loro di confrontarsi sulla propria eredità e sul modo in cui hanno ridefinito le aspettative della cucina raffinata. Sebbene una data ufficiale di trasmissione non sia ancora stata fissata, si prevede che il documentario andrà in onda su BBC One e BBC iPlayer verso la fine del 2026. Sarà un viaggio attraverso un’epoca in cui il cibo è diventato spettacolo e gli chef sono diventati icone culturali, segnando il passaggio definitivo della cucina britannica dall’ombra al centro della scena mondiale.