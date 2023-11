Marco Van Basten e Frank Rijkaard hanno inaugurato il loro ristorante a Utrecht

di Manuela Chimera 6 Novembre 2023

Di sicuro, visti i Commenti sui post dell’inaugurazione, a Utrecht tutti i milanisti faranno tappa al ristorante Club Claar. Anzi: al Restobar Club Claar. Questo perché codesto ristorante è di proprietà di due storici giocatori del Milan, stiamo parlando di Marco Van Basten e Frank Rijkaard. Insieme all’attore e produttore Barry Atsma, infatti, i due ex calciatori hanno deciso di dedicarsi alla ristorazione. Con tanto di video dove i due calciatori si sono improvvisati chef.

Cosa si sa del nuovo ristorante di Van Basten e Rijkaard?

L’inaugurazione del Club Claar di Van Basten e Rijkaard si è tenuta il 29 ottobre. Il locale sorge al Voor Clarenburg 7 di Utrecht e dal 1 novembre è aperto anche al pubblico. Il ristorante appartiene ai due ex calciatori del Milan e all’attore Barry Atsma, il quale ha commentato dicendo che sono orgogliosi del Club Claar, visto che sorge fra l’altro in una posizione fantastica, proprio nel cuore della città, fra la Cattedrale e Vredenburg.

L’attore ha parlato di un’atmosfera rilassata, con piatti che provengono da ogni angolo del mondo, cosa che rende questo ristorante il posto ideale dove ritrovarsi insieme agli amici o per un cocktail dopo cena.

Per quanto riguarda il menu, al Club Claar durante il giorno vengono serviti caffè e dolci. A pranzo ci sarà un menu più smart, mentre a cena ecco che si possono gustare cocktail shakerati sul momento e piatti più elaborati provenienti da tutto il mondo.

Inoltre il ristorante sarà aperto dal mercoledì alla domenica.

In occasione dell’inaugurazione, poi, Marco Van Basten e Frank Reijkaard hanno deciso di improvvisarsi chef e, cappello e casacca da cuoco d’ordinanza, si sono messi ai fornelli fra gli sguardi divertiti dei vari cuochi del locale.

Nel post dell’inaugurazione e nel video ecco che non sono mancati numerosi commenti nostalgici da parte dei tifosi del Milan, che ricordano i bei tempi andati. E non solo: anche tifosi di altre squadra hanno ricordato con affetto i due giocatori. Con parecchi utenti che hanno annunciato la loro intenzione di andare presto a mangiare qui (sì, ma non è che ci troverete sempre dentro Van Basten e Reijkaard, eh. Un po’ come per le figurine delle Cioccorane in Harry Potter: non puoi pretendere che Silente o gli altri maghi/streghe stiano lì tutto il santo giorno).

