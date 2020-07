Mars lancia le tavolette di cioccolato con dentro le M&M’s

Siete pronti per le tavolette di cioccolato Mars con dentro le M&M’s? Mars (azienda che durante il lockdown ha donato 20 milioni di dollari alle comunità più colpite) ha infatti deciso di lanciare sul mercato queste inedite tavolette di cioccolato. In ciascuna di esse ci saranno le coloratissime M&M’s e saranno disponibili in quattro gusti:

arachidi (165 grammi)

nocciole (165 grammi)

riso soffiato (150 grammi)

choco (165 grammi)

Paola Donelli, Marketing Director Confectionery di Mars Italia, ha spiegato che grazie a queste tavolette di cioccolato, M&M’s entrerà nel primo segmento del mercato del cioccolato per quanto riguarda volume e spazio a scaffale, cioè quello delle tavolette di cioccolato. Il tutto nello stile colorato e allegro delle M&M’s. E parla di una “scelta epocale” per il brand che aumenta così il suo raggio d’azione.

Inoltre anche questo prodotto seguirà la linea di pensiero “Better moments make the world smile”.

L’azienda parla poi di cioccolato di altissima qualità. Se volete provare queste nuove tavolette, non precipitatevi subito nei supermercati e negozi: non ci sono ancora. Infatti saranno disponibili nel canale travel solamente da fine agosto, mentre in un secondo momento arriveranno anche nella GDO.

Sempre a proposito di Mars, ricordiamo che a fine 2019 l’azienda aveva anche lanciato una versione vegana della sua tavoletta Galaxy.