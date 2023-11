Martha Stewart annulla lo show per il Ringraziamento, è la fine di un’era

di Manuela Chimera 20 Novembre 2023

Prendere nota: ecco cosa succede quando cucini troppi tacchini in TV. Che poi decidi di annullare la tua cena del Ringraziamento perché non ne puoi più di tacchini. Pare che sia successo proprio questo a Martha Stewart: dopo settimane di comparsate in TV per cucinare il tacchino in vista del Ringraziamento (giovedì 23 novembre per essere precisi), ecco che alla fine è andata in tilt e ha deciso di annullare la sua cena del Ringraziamento.

Martha Stewart e l’overdose culinaria di tacchini

Martha Stewart è andata incontro a una sorta di burnout per quanto riguarda la preparazione della cena del Ringraziamento. Lei stessa ha annunciato ufficialmente di aver gettato la spugna per quest’anno. Proprio durante un’apparizione al Kelly Clarkson Show la Stewart ha rivelato che, nonostante le settimane trascorse a consigliare i fan su come preparare la cena per il Ringraziamento e a svelare le sue preferenze, ecco che lei stessa non ospiterà alcuna cena del Ringraziamento quest’anno.

Martha Stewart ha spiegato di aver cancellato la sua cena del Ringraziamento, rinunciandovi per quest’anno. Sulle prime ha tentato di giustificarsi sostenendo che nove dei suoi invitati avevano disdetto perché si erano ammalati, motivo che l’aveva spinta a contattare il suo amico chef per dirgli che avrebbe annullato la cena.

Subito dopo, però, ha confessato il vero motivo: tutte le apparizioni fatte sui media per mostrare alla gente come cucinare il tacchino l’hanno letteralmente “mandata fuori di testa”. Solo nel suo programma televisivo ha già cucinato 14 tacchini in questi ultimi giorni e deve ancora cucinarne un altro per il programma Today.

Questa overdose di tacchini l’ha dunque lasciata stremata, motivo per cui ha deciso di lasciar perdere la sua di cena. A quanto pare il burnout non colpisce solo noi poveri comuni mortali.

LEGGI ANCHE Thanksgiving Day: cosa cucinare per il Ringraziamento

A questo punto ci si è chiesti giustamente cosa farà Martha Stewart giovedì prossimo. A quanto pare parteciperà alle cene del Ringraziamento di amici (esatto, cene al plurale: saltellerà da una casa all’altra di amici, assaggiando un po’ qui e un po’ là). Il che ci sta: dopo anni e anni passati a preparare pranzi e cenoni per questa o quella festività, provate a chiedere alle vostre mamme o nonne cosa ne pensano di cenare fuori durante quelle occasioni. In molte farebbero i salti mortali dalla gioia pur di doversi risparmiare la fatica di cucinare.

Ma torniamo alla Stewart. Saputo che non avrebbe organizzato la sua cena, diversi amici le hanno proposto di partecipare alla loro. E lei ha accettato: farà una sorta di pellegrinaggio in cinque case, assaggiando portate diverse (immaginate ora l’ansia da prestazione di questi amici avendo a cena Martha Stewart!). Comunque sia cosa ci insegna questa cosa? Che è sempre meglio alzare le mani e annullare eventi e impegni che portano più stress che felicità al posto di incaponirsi a continuare a fare di malavoglia qualcosa che ci causa solo ansia e che ci ostiniamo a fare solo perché gli altri se lo aspettano da noi. Che se per una volta cucina qualcun altro, non si finisce all’Inferno.