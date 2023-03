Martha Stewart e Snoop Dogg: una chimica perfetta

di Chiara Cajelli 11 Marzo 2023

Quella tra Martha Stewart e Snoop Dogg è una collaborazione – nonché amicizia – particolare, che ha raggiunto dei picchi a dir poco comici nel corso degli ultimi anni. Ripercorriamo le tappe più divertenti e assurde della loro unione, con il mondo bon ton di una tipica “Karen” made in USA e il flow melodico di un potente “gangsta rapper“. Per chi non sapesse di chi sto parlando: lei è l’ottuagenaria più adorata e versatile negli States, regina di cucina e living, nonché imprenditrice digitale e non solo; lui è uno dei rapper americani più famosi, ormai cinquantenne, che ha saputo farsi amare sin dal primo minuto della propria carriera.

LEGGI ANCHE Pragmatici come Martha Stewart: quando una padella è tutto ciò che serve per cucinare

Come possono essere inseriti nello stesso mondo, questi due, ma anche solo nella stessa frase? Metteteci il fatto che Dogg è sornione e appassionato di cucina, e che Stewart ha una fantasia e un’arditezza che poche altre persone al mondo possono vantare: possiamo parlare di chimica perfetta, sotto molti punti di vista (non pensiate male, monelli).

Stewart, Dogg e la cannabis

C’è un altro dettaglio che li accomuna, infatti, a proposito di chimica perfetta. Martha Stewart, oltre ad avere una compagnia milionaria (all’inizio fu la Martha Stewart Living Omnimedia), un sito web che parla di ogni argomento possibile immaginabile – dalle recipes al gardening ai weddings – e ristoranti, oltre ad aver scritto tremila libri, ad aver lanciato un podcast, oltre a comparsare in tv e cinema, oltre ad aver vissuto 5 mesi di carcere (condannata per insider trading) tra il 2004 e il 2005, ha anche una passione per la cannabis. Inutile dire che sia passione comune al compagno d’avventure.

La pubblicità geniale per gli accendini

Stewart e Dogg sono testimonial, insieme, nella pubblicità per gli accendini BiC. Il concept è a dir poco geniale, con lei che suggerisce di usarli per le candele (“perfect for candles”, da brava housekeeper quale vuol apparire), e lui che con un più che eloquente “and more!” suggerisce indirettamente di usarli “anche per molto altro”. Ritengo questa pubblicità meravigliosa, perché innocente e “colpevole” allo stesso tempo – soprattutto surreale se contestualizzata in Italia: qui si discute sulla legalizzazione, negli States ci sono spot del genere e si può anche diventare sommelier della marijuana…

Galeotti furono i brownies alla cannabis

Si conobbero anni e anni fa perché entrambi ospiti in un celebre show, durante il quale Dogg si espose come grande fan innamorato della Stewart. Iniziarono a cucinare insieme sui set di lei, e il resto è storia fino ad arrivare al folle Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party. La ricetta che più li rappresenta è quella dei loro brownies alla cannabis.

Tra Dogg e dogs

Che Martha Stewart ami follemente i cani non è una novità, sono infatti anni che si prodiga con contenuti che abbiano queste creature come protagoniste, tra dolcetti alla cannabis per cani e articoli di approfondimento sul sito web ufficiale. Ma è insieme a Dogg che ha regalato a tutti noi il meglio di questo amore.

Marijuana strain or Show dogg

In sostanza, in una puntata del loro show, la Stewart e Dogg si sono messi a giocare ad un gioco: indovinare se il nome assurdo che compariva sullo schermo (ad esempio, “Bow chicka bow wow” oppure “Her Majesty“) alle loro spalle appartenesse ad un cane da gara o ad una varietà di marijuana, usando delle palette per votare una o l’altra opzione. Si vede nell’immagine sopra. Non smetto di ridere.

Il Puppy Bowl

Insieme, Stewart e Dogg hanno fatto da padrino e madrina al Puppy Bowl, un programma di Animal Planet che vede cuccioli giocare a football. Tra tenerezza, gioco di fatto e giochi di parole folli c’è in primis da chiedersi se Stewart e Dogg stiano bene, e poi sperare che la loro collaborazione continui perché regala perle stupende.

I biscotti natalizi

Pizzi di ghiaccia reale, merletti di pasta di zucchero, fiocchi di neve e abeti variopinti: i biscotti natalizi made by Martha Stewart sono un’istituzione negli Stati Uniti e non c’è persona che non segua le sue ricette delle Feste. I suoi Christmas Cookies sono sempre elegantissimi, piccole opere d’arte, perfetti per grandi e piccini, sempre… tranne quando si mette a farli insieme a Snoop Dogg e ci mette dentro la CBD. In questo caso, infatti, i biscotti di Natale diventano kitsch e a forma di osso, oppure a forma di foglia di marijuana, per un presepe che non ha più nulla di Santo ma assume i contorni di un comico laboratorio colombiano.