Martha Stewart sta per aprire il suo primo ristorante a Las Vegas

Ci siamo: Martha Stewart sta per aprire il suo primo ristorante in assoluto. E lo farà al Paris Las Vegas.

di Manuela 11 Agosto 2022

Come preannunciato, Martha Stewart sta per aprire il suo primo ristorante in assoluto. Confermata la location di Las Vegas, più precisamente il Paris Las Vegas.

Si tratta di un debutto in quanto Martha Stewart, nonostante i circa 100 libri di cucina pubblicati e i vari programmi televisivi, non si era mai cimentata prima d’ora con un ristorante tutto suo. O meglio: in precedenza era proprietaria del Martha Stewart Cafè presso gli uffici del Martha Stewart Living Omnimedia di New York, chiuso nel 2019. Però questo è il primo ristorante a servizio completo della Stewart. Il ristorante aprirà i battenti durante il fine settimana al Paris Las Vegas, si chiamerà Bedford by Martha Stewart e accetterà le prenotazione dalle ore 17 del 13 agosto.

Secondo quanto rivelato in un comunicato stampa, il Bedford vuole offrire agli ospiti uno sguardo autentico sul modo in cui la Stewart intrattiene gli ospiti a casa sua. Il ristorante, progettato dalla stessa Stewart, ha 194 coperti e si ispira direttamente alla sua fattoria di compagna costruita nel 1925 a Bedford, New York.

Il locale conterrà una replica fedele della sua sala da pranzo, con arredamenti di colori neutri e tenui. La cucina, invece, presenta ripiani di marmo bianco e pentole in rame appese. Il ristorante ha anche una zona pranzo allestita nel patio, situato sotto il cielo finto dell’area a tema all’aperto del Casinò.

Si sa già anche qualcosa sul menu. La priorità sarà data ai prodotti locali. Non mancheranno l’insalata nizzarda con tonno all’olio d’oliva e patate condite con Vermouth e un antipasto di ostriche Rockefeller con spinaci e crescione. Ci saranno poi pollo arrosto alle erbe e patate al forno schiacciate con creme fraiche. Come dolce, ecco la torta di meringa capovolta al limone, mentre il menu delle bevande offre lo chardonnay californiano Martha’s Chard e il cocktail Martha-tini al melograno ghiacciato. Speriamo solo che non ci sia la carbonara in programma, vero Martha?

Comunque sia, il ristorante di Martha Stewart sarà in buona compagnia al Paris: qui, infatti, ci sono anche il Gordon Ramsay Steak, la Brioche da asporto di Guy Savoy, il Vanderpump à Paris di Lisa Vanderpump, il Bobby’s Burgers di Bobby Flay e il terzo locale di Nobu, il Nobu Matsuhisa.