Massimo Bottura aprirà un nuovo ristorante a Modena entro la fine dell’anno

di Luca Venturino 30 Gennaio 2023

Massimo Bottura non si definisce un grande rivoluzionario, ma un uomo di buon senso; e sullo stesso piano sostiene che l’Italia non sia un Paese da rivoluzione ma da evoluzione, che dovrebbe prendere il meglio di un ricco passato e portarlo nel futuro. Già, passato e futuro: parole non a caso, che di fatto trovano una risonanza speciale quando lo chef annuncia l’apertura di un nuovo ristorante a Modena entro la fine dell’anno. Passato e futuro, no? Prendiamo il meglio di quanto abbiamo fatto e lo decliniamo per fare del nuovo, del bello, e in questo caso soprattutto del buono.

La nuova apertura a Modena: tutti i dettagli

L’annuncio è giunto durante una lunga intervista rilasciata ai microfoni di TgCom24 nella cornice del Congresso Identità Golose 2023, nel corso della quale lo chef ha parlato e analizzato il concetto di rivoluzione (che di fatto è anche il tema dell’edizione 2023 della kermesse in questione), formazione dei giovani e attuale stato di salute della cucina italiana. A proposito: Bottura è più che ottimista. “La cucina italiana ha preso una direzione straordinaria” spiega durante l’intervista. “Non si è mai mangiato così, come in questo ultimo decennio: c’è stata una formazione di grande cuochi e i giovani sono stati straordinari. Hanno grande umiltà, hanno lavorato nelle nostre cucina assorbendo cultura, conoscenza, coscienza, senso di responsabilità”.

LEGGI ANCHE Massimo Bottura apre un nuovo ristorante a Miami

Ma bando alle ciance – lo sappiamo che a farvi rizzare le antenne sono soprattutto le chiacchiere sul nuovo locale in quel di Modena. Passato e futuro, dicevamo: ebbene, nel futuro di Massimo Bottura pare ci sia sempre più futuro, mosso da una incapacità di fondo di accontentarsi. Ciononostante, lo chef si dimostra decisamente reticente quando si tratta di vuotare il proverbiale sacco: “Il prossimo ristornate che apriremo a Modena” spiega “sarà al 100% di proprietà dell’Osteria Francescana, sarà nel 2023 e sarà rivoluzionario ma non posso dire altro”.

Ci accontenteremo. L’intervista, in ogni caso, è ricca di spunti che potremmo intendere come potenziali indizi: interpretare il passato in “chiave critica e non nostalgica“, per nominarne uno, ci sembra un velato tentativo di lasciare intendere che il nuovo locale, pur prendendo il meglio dell’Osteria Francescana, non avrà timore di allontanarsi dal seminato.

LEGGI ANCHE Massimo Bottura: il suo nuovo allievo in cucina è Valentino Rossi

In ogni caso – un nuovo ristorante alle porte, la cucina italiana che come accennato gode di un ottimo stato di salute. Cosa si potrebbe fare, però, per migliorare ancora? Secondo Bottura l‘evoluzione per il futuro passa soprattutto attraverso il “modo di comunicare l’Italia: dobbiamo usare le ‘e’ e non le ‘o’, dobbiamo dire ‘Bologna e Modena, la Ferrari e la Lamborghini, non una o l’altra”.