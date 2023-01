Massimo Bottura apre un nuovo ristorante a Miami

di Luca Venturino 17 Gennaio 2023

Massimo Bottura porterà il suo Torno Subito, premiato lo scorso giugno con la prima stella Michelin nell’edizione 2022 della Guida di Dubai, in quel di Miami entro la fine dell’anno. Stando a quanto lasciato trapelare il locale sorgerà sul tetto di Julia & Henry’s, ossia uno spazio di ben sette piani dedicato alla gastronomia e all’intrattenimento che dovrebbe aprire al pubblico questa primavera. L’avamposto a stelle e strisce di Torno Subito dovrebbe essere simile alla sua controparte situata negli Emirati Arabi Uniti (tanto da prendere “in prestito” il nome del locale), con un menu nettamente ispirato alla tradizione della riviera italiana con piatti come il carré di agnello, l’intramontabile pizza margherita e tagliatelle al ragù che ricordano quelle servite ai tavoli dell’Osteria Francescana.

Massimo Bottura approda a Miami: tutti i dettagli

Il timone della cucina del nuovo ristorante americano sarà affidato allo chef Bernardo Paladini, già parte del team attivo in quel di Dubai con l’apertura dell’omonimo locale nel 2019. Ancora prima della gita negli Emirati Arabi Uniti, tuttavia, Paladini poteva già vantare di una lunga e ricca esperienza di collaborazione “gomito a gomito” con Bottura: assieme allo chef modenese, infatti, ha passato ben sette anni lavorando nella cucina dell’Osteria Francescana e al più informale Franceschetta 58, sempre situato a Modena.

Come abbiamo brevemente accennato in apertura di articolo, l’approdo in terra d’Oltreoceano è strettamente legata alla collaborazione con il gruppo King Goose Hospitality, che sta guidando il sopracitato progetto Julia & Henry. Il complesso, una volta ultimato e aperto al pubblico, sarà in grado di ospitare ben venti tra alcune delle firme più importanti del panorama locale nel settore food & beverage, come Michelle Bernstein, Jose Mendin e Bar Lab. I dettagli finali e la data di apertura ufficiale rimangono ancora in fase di definizione, ma stando a quanto dichiarato dai portavoce del gruppo saranno presto disponibili maggiori informazioni a riguardo.

L’apertura a Miami sarebbe, come anticipato, declinata sulla falsa riga di quella a Dubai: uno stile più informale e rilassato rispetto a quello dell’Osteria Francescana, magnum opus dello chef modenese; che viene anche ripreso dal nome stesso con cui il locale è stato battezzato – “Torno Subito”, un riferimento all’iconico cartello che i commercianti italiani sono soliti esporre quando devono assentarsi per qualche momento dalla propria attività.

Rimarrà da vedere, tuttavia, se lo stile adottato nell’arredare il nuovo locale americano imiterà quello tipicamente pop che abbiamo visto a Dubai, dove l’obiettivo era un esplicito omaggio all’estetica di Federico Fellini e della riviera romagnola degli anni ’60.