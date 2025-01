Masterchef 14: le anticipazioni di una puntata tutta d’oro

Si alza finalmente l’asticella a Masterchef 14, e vedremo se i concorrenti di questa Masterclass – che fino a ora non hanno dato grande dimostrazione di capacità indimenticabili – sapranno tenere il ritmo. La prossima, in onda giovedì 9 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, è una puntata a tema oro, e non solo perché l’obiettivo della serata sarà riproporre un omaggio al più grande di tutti, il padre fondatore della nuova cucina italiana, Gualtiero Marchesi.

E forse in memoria del suo risotto oro e zafferano la Mistery Box che attenderà i concorrenti al loro ingresso nella Masterclass sarà dorata: dopo la scatola rossa arriva infatti una Golden Mystery Box, l’unica che premia i migliori garantendo l’immunità nell’Invention Test e la conquista della preziosissima Golden Pin.

Le prove delle puntate

A seguire, nel corso dell’Invention Test, la protagonista assoluta della prova sarà la “reazione di Maillard” (diventata qualche tempo fa oggetto di dibattito social proprio dopo una puntata del talent show culinario), descritta per la prima volta dal chimico e medico francese Louis Camille Maillard nel 1912, ma la sfida sarà resa ancora più complessa da speciali interrogazioni che verranno organizzate da Chef Barbieri per testate conoscenze e cultura generale, sempre a tema food, dei suoi “allievi”. E la sensazione è che ne vedremo delle belle.

Gli ospiti

Finalmente si abbandona per un episodio la prova in esterna, di cui non siamo mai stati grandi fan, e si riabbraccia il molto più amato Skill Test, che vedrà protagonisti due bei nomi della cucina nazionale.

Andrea Berton, chef cresciuto nella brigata Marchesi e poi spostatosi in alcuni dei migliori ristoranti del mondo, da Mosimann’s di Londra a Enoteca Pinchiorri a Firenze fino al Louis XV di Montecarlo sotto la guida di Alain Ducasse, prima di aprire il suo Berton dove lo Chef presenta piatti moderni in cui i sapori sono sempre riconoscibili al palato, con una valorizzazione degli ingredienti di base e una rivelazione di ingredienti poco conosciuti, una regola che gli ha permesso di arrivare alla Stella Michelin in meno di un anno.

Davide Oldani, 2 Stelle Michelin e 1 Stella Michelin Verde per il suo D’O di Cornaredo (Milano), che oltre alla formazione con Marchesi può vantare grandissime esperienze all’estero insieme ad Alber Roux, Alain Ducasse e Pierre Hermé, fermamente convinto della necessità di avvicinare il mondo della grande cucina a quello dei prodotti di qualità legati alla cucina di tradizione povera e per questo considerato padre di una “terza via” basata sulla stagionalità, capace di unire qualità e prezzo ai prodotti di stagione, in una cucina che sia etica e accessibile, tradizionale e anche innovativa.