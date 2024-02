MasterChef, anticipazioni della finale: ospite chef Andreas Caminada

Capitolo finale: tempo di alzare le mani dal piano cottura, di chiudere ogni filone narrativo impostato negli ultimi due mesi (e guai a sbagliarsi: ce ne sono eccome, che d’altro canto mandare avanti un talent per più di un decennio richiede, legittimamente, anche un poco di narrativa), di giudicare sistematicamente e senza pietà, dalla comoda fortezza del nostro divano, cottura e impiattamento degli ultimi concorrenti di questa edizione di MasterChef. La finale è – letteralmente – dietro l’angolo: diamo un’occhiata alle anticipazioni.

Quattro cuochi amatoriali, tre stelle che brillano nella casella degli ospiti, due puntate conclusive, un solo grembiule per un solo vincitore: l’appuntamento con la fase finale di MasterChef Italia è previsto per questa sera, giovedì 22 febbraio, alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in diretta streaming su NOW TV.

MasterChef e le anticipazioni sulla finale: chi sarà il vincitore?

Sono quattro, come accennato nelle righe precedenti, i concorrenti rimasti in gara – si tratta di Antonio, che ha casa a Monaco di Baviera ma Casa a Palermo; Eleonora, forte del suo fattore X (ma qui si parla di fornelli, e non di canto); Sara, posata e gentile, la quota bontà contro cui è impossibile tifare contro; e Michela, determinata e decisa, a tratti un po’ (un po’?!) ruvida, ma verso cui noi della redazione siamo un poco in debito per l’abbondanza di materiale di cui discutere nelle pagelle.

Il tridente dell’inquisizione tricolore è invece sempre lo stesso, titolarissimo dal primo minuto al novantesimo: Bruno Barbieri, vero highlander di MasterChef, Giorgio Locatelli, da expat di lusso a figliol prodigo, e Antonino Cannavacciuolo, granitico uomo dal grande cuore e dalle ancor più grandi mani. Per il capitolo finale, al loro fianco ci sarà chef Andreas Caminada – volto noto tanto per i nostri lettori più gastrofregni che per i più appassionati e fedeli seguaci di MasterChef.

Caminada, tre stelle Michelin con il suo Schloss Schauenstein, nobile gioiello incastonato nella valle di Domleschg, in Svizzera, non è infatti nuovo al palcoscenico di MasterChef Italia: lo chef svizzero apparve come ospite già nella finale della undicesima edizione, in compagnia di Enrico Crippa.

La struttura della puntata, in ogni caso, rimarrà quella tradizionale e già ampiamente collaudata: una Mystery Box, questa volta declinata in una versione “amarcord”, seguita da un Invention Test “ad altissima difficoltà tecnica”, assicurano le anticipazioni, come ultimi ostacoli per poi mettere piede (e mani) alla Finalissima. Chi sarà il nuovo MasterChef italiano?