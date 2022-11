Guida Michelin 2023: tutte le stelle verdi italiane

di Dario De Marco 8 Novembre 2022

Ecco le stelle verdi italiane assegnate dalla Guida Michelin 2023: il premio per la sostenibilità che è diventato un appuntamento consueto da due anni a questa parte. Perché ormai anche il fine dining non può prescindere dall’ambiente, e questa edizione dell’evento si è svolta in coincidenza, casuale ma significativa, con la Cop27, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2022. Anche se le stelle verdi sono un concetto discutibile, e sempre un po’ in aria di greenwashing.

Marco Do, Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne di Michelin Italiana e Presidente della Fondazione Michelin Sviluppo, parla di attenzione all’ambiente come “parte della strategia del gruppo Michelin da tempo”. E Gwendal Poullennec, Direttore Internazionale delle Guide Michelin di tutto il mondo, spiega che la stella premia i ristoranti attenti a “energia, valorizzazione delle risorse locali e territoriali, impegno sociale”, specificando che il criterio di assegnazione che gli ispettori Michelin hanno usato è stato quello di valutare una filosofia che fosse legata a un “approvvigionamento solo bio, o al km zero, o a politiche zero rifiuti” e simili. Ristoranti che “nutrono il corpo e anche lo spirito”, ha concluso Poullennec.

Ecco allora le 16 nuove stelle verdi della Guida Michelin Italia 2023. Ricordando che per ora, a differenza di quanto succede con le stelle “normali”, non c’è nessun declassamento, ovvero stella verde persa.

Il mirto

Il mirto, Ischia (NA)

Vite

Vite, Coriano (RN)

Vignamare

Vignamare, Andora (SV)

Contrada Bricconi

Contrada Bricconi, Oltressenda Alta (BG)

Il Colmetto

Il Colmetto, Rodengo Saiano (BS)

Villa Pignano

Villa Pignano, Volterra (PI)

Lokanda Devetak

Lokanda Devetak, Savogna d’Isonzo (GO)

Ahimè

Ahimè, Bologna

La Bandiera

La Bandiera, Civitella Casanova (PE)

D.One Restaurant

D.One Restaurant, Roseto degli Abruzzi (TE)

Il Cantinone

Il Cantinone, Madesimo (SO)

Poggio Rosso

Poggio Rosso, Castelnuovo Berardenga (SI)

El Molin

El Molin, Cavalese (TN)

La Tana Gourmet

La Tana Gourmet, Asiago (VI)

La Peca

La Peca, Lonigo (VI)

Piazza Duomo

Piazza Duomo, Alba (CN), guidata dallo chef Enrico Crippa, anche quest’anno si è confermato ristorante a tre stelle, il massimo riconoscimento. Ma entra a buon diritto anche nel novero dei “verde stellati” grazie al suo orto di due ettari e mezzo, con 800 metri in serra domotica, e a piatti iconici come l’insalata 21-31-41.

Le stelle verdi delle edizioni precedenti

Nelle due edizioni precedenti, da quando il premio per la sostenibilità viene assegnato, le stelle verdi erano andate, nella Guida Michelin 2021 a:

Mariangela Susigan, Risorante Gardenia

Alfonso ed Ernesto Iaccarino, Ristorante Don Alfonso 1890

Massimo Bottura, Osteria Francescana

Caterina Ceraudo, Dattilo

Piergiorgio Siviero, Lazzaro 1915

Antonello Sardi, Virtuoso Gourmet

Pietro Leeman, Joia

Davide Oldani, D’O

Fabrizio Caponi, I’cioco osteria di Suvereto

Igor Macchia, Casa Format

Norbert Niederkofler, St Hubertus

Franco Malinverno, Caffè La Crepa

Roberto Tonola, Lanterna Verde

Mentre l’anno scorso, le nuove stelle verdi italiane della Guida Michelin 2022 erano state assegnate a: