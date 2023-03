Masterchef: Edoardo si è fatto tagliare i capelli da Bruno Barbieri come da promessa

di Luca Venturino 4 Marzo 2023

Non rispettare un fioretto porta male, si dice. Una massima che vale tra semplici conoscenti, amici e famigliari, quando di fatto (salvo rare e preoccupanti eccezioni) si dovrebbe essere ben lontani da palcoscenici e piogge di coriandoli; e che immaginiamo arrivi a guadagnare un peso ancora più autorevole, probabilmente inesorabile, se il fioretto in questione viene formulato davanti al grande occhio voyeuristico della televisione nazionale. Ci stiamo riferendo, naturalmente, a quanto capitato a Edoardo Franco che, ancora fresco dell’alloro conquistato durante la dodicesima edizione di Masterchef Italia, si è trovato a farsi tagliare i capelli come da promessa. A tenere le forbici un boia d’eccezione: chef Bruno Barbieri.

“Sono delle belle tagliatelle”: il taglio dei capelli in Pizza Duomo

Che c’è, pensavate forse che la promessa venisse onorata a porte chiuse, magari nella comoda dimensione di uno studio televisivo? Macché, come dicevamo una promessa è una promessa – a maggior ragione quando viene formulata durante la finale più seguita degli ultimi tre anni: l’appuntamento era a mezzogiorno in Piazza Duomo, nel cuore letterale di Milano, all’ombra della Madonnina ma sotto un caldo sole primaverile. Dati alla mano, si stima che la finale abbia tenuto incollati al piccolo schermo gli occhi di più di un milione di spettatori: un entusiasmo che si è trasmesso alla “esecuzione” della ormai iconica capigliatura di Edoardo, dove si è rapidamente raccolta una folta folla per assistere allo spettacolo.

I cosiddetti ferri del mestiere – forbici, pettini, un rasoio elettrico e anche, giusto per non farsi mancare nulla, una mantella da barbiere – sono toccati a chef Bruno Barbieri, dicevamo, che inaugura il tutto pettinando i capelli del povero Edoardo, accomodato su uno sgabello. Un commento prima di darci un taglio: “Sono delle belle tagliatelle!” dice Barbieri tra le risate della folla.

È il momento di forbici e rasoio: lo chef pare perfettamente a suo agio, fa muovere la testa al vincitore di Masterchef come un professionista consumato per pulirgli i capelli sul collo e dietro le orecchie. Poi mostra un grappolo di capelli tagliati a Edoardo, che reagisce con un’espressione che potremmo piazzare a metà tra sgomento e complicità.

Poi, mentre Barbieri continua a darsi da fare per domare ciuffi e doppie punti, Edoardo tenta di negoziare: “Io le regalo una mia salopette se almeno non mi rasa” dice. “Mi lasci quantomeno qualche capello in testa”. Il buon Barbieri si lascia impietosire (o magari corrompere dall’idea di tornarsene a casa con una salopette viola in più, a voi l’ardua sentenza): niente rapata da marine, ci dobbiamo accontentare di un mullet rivisitato che vira verso una sorta di caschetto. Il baffo, naturalmente, è rimasto.