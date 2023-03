MasterChef Italia 12: vince Edoardo

di Manuela Chimera 2 Marzo 2023

Siamo così giunti al termine anche di questo MasterChef Italia 12. La finale è stata vinta da Edoardo, arrivato alla finalissima insieme a Bubu e Hue dopo l’eliminazione di Mattia (tutto come previsto dai pronostici), concorrente che ha visto sfumare proprio all’ultimo la possibilità di diventare il 12esimo MasterChef italiano.

Chi è Edoardo, il vincitore di MasterChef Italia 12?

La puntata di stasera la possiamo suddividere in due parti. Nella prima i quattro concorrenti ancora in gara, Bubu, Edoardo, Hue e Mattia, guidati dall’ospite d’onore, lo chef Clare Smyth, hanno avuto il loro bel daffare a convincere i giudici.

Durante la prima prova, Edoardo ha convinto Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli con il suo piatto in cui la verdura doveva diventare la protagonista del piatto e il secondo doveva diventare il contorno. È stato il primo a salire in balconata, diventando così il primo finalista.

A seguire il porro ha tradito Mattia che è dovuto uscire a un passo dalla finalissima. Sono così rimasti in gara Edoardo, Bubu e Hue.

Come di consueto, i tre si sono sfidati con il proprio menu composto di antipasto, primo, secondo e dolce, sotto gli occhi attenti dei tre giudici (con un Bruno Barbieri più sgargiante che mai e che si è ripreso dallo scivolone con Silvia dicendole che era molto elegante), di tutti gli altri concorrenti precedentemente eliminati e dei parenti e amici (con i genitori di Hue in collegamento in esterna).

Ma alla fine ha trionfato Edoardo Franco. 26 anni, originario di Varese, al momento è disoccupato. Tuttavia ha girato il mondo: è stato in Svezia, in Germania e anche in Scozia. Qui ha lavorato in diversi bar, ma, come confessato da lui stesso, ha finito per divertirsi un po’ troppo col suo lavoro, cosa che lo ha indotto a licenziarsi e a diventare un rider per un servizio di delivery locale. Ma anche qui, a causa di diverse disavventure lavorative, ha deciso di andarsene dopo un po’ per dedicarsi alla sua vera passione, la cucina.

Durante le puntate si è distinto per i suoi piatti, seppur non sono mancati degli scivoloni (ricorderemo tutti con affetto la sua melanzana). Dall’aspetto estroso, con camicie spesso molto variopinte e con una pettinatura alquanto discutibile, in realtà è stato uno dei più costanti nel presentare piatti assai particolari. Una menzione d’onore va data alla sua fantasia nel dare il nome ai piatti, arte in cui eccelle grazie al suo spirito istrionico. Altro momento da ricordare sono i suoi duetti indimenticabili con un altro concorrente, Leonardo.

Ma alla fine è stato lui, con il suo essere così particolare ed estremo, ad aver convinto i giudici, diventando così il dodicesimo MasterChef italiano. Ah, alla fine la promessa è mantenuta. Bruno Barbieri ha tagliato i capelli a Edoardo in quanto avevano scommesso che se avesse vinto, si sarebbe fatto tagliare i capelli.