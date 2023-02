MasterChef Italia 12, decima puntata: ospite Enrico Crippa

di Manuela Chimera 15 Febbraio 2023

Piatto dopo piatto, mappazzone dopo mappazzone, lacrime dopo lacrime, siamo giunti infine alla decima puntata di MasterChef Italia 12. Questa volta l’ospite d’onore sarà niente meno che Enrico Crippa, chef del ristorante Piazza Duomo d’Alba, tre stelle Micheline e una stella verde. L’appuntamento è, come sempre, per giovedì 16 febbraio 2023 alle ore 21.15 circa su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in streaming su NOW.

MasterChef Italia 12: arriva la cucina vegetale di Enrico Crippa

Mentre ci interroghiamo oziosamente a quale divinità della cucina Enrico Crippa stia levando una silenziosa preghiera, ecco che i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli (dalla scorsa esterna ritornato finalmente tra noi dopo essersi sentito male a seguito dell’esterna ad Aosta) dovranno stabilire chi, fra gli otto concorrenti rimasti ancora in gara, potrà andare avanti verso il titolo di MasterChef.

Ovviamente, avvicinandoci all’ultima puntata, ecco che il livello tecnico richiesto agli aspiranti chef si alza sempre di più. Impegnative le tre prove che li attendono:

Mystery Box : protagonista sarà l’amuse-bouche, il piccolo bocconcini che viene servito a inizio pasto soprattutto nei ristoranti stellati. Ai concorrenti è richiesta la massima creatività e originalità per realizzare piatti che siano esteticamente perfetti

: protagonista sarà l’amuse-bouche, il piccolo bocconcini che viene servito a inizio pasto soprattutto nei ristoranti stellati. Ai concorrenti è richiesta la massima creatività e originalità per realizzare piatti che siano esteticamente perfetti Invention Test : anche qui saranno richieste doti da Alta cucina. I concorrenti dovranno preparare il pre-dessert, la piccola portata che nei ristoranti stellati viene servita prima del dolce principale e che ha lo scopo di preparare il palato a gustare meglio il dessert

: anche qui saranno richieste doti da Alta cucina. I concorrenti dovranno preparare il pre-dessert, la piccola portata che nei ristoranti stellati viene servita prima del dolce principale e che ha lo scopo di preparare il palato a gustare meglio il dessert Skill Test: sarà lo chef Enrico Crippa, tre stelle Michelin per il ristorante Piazza Duomo d’Alba, a guidare, in qualità di “commissario esterno” un difficilissimo Skill Test. La prova, la più tecnica fra tutte, sarà dunque affidata a colui che è stato soprannominato “maestro dei vegetali”, sesto chef a livello mondiale secondo il ranking della Top 50th Best Chef Award 2017 e famoso per essere un perfezionista in cucina . Chi non riuscirà a superare il temutissimo Skill Test sarà costretto ad abbandonare per sempre la cucina di MasterChef

Come in ogni puntata, ci poniamo sempre le stesse domande: come mai l’outfit di Bruno Barbieri è così insolitamente sobrio? Locatelli e Barbieri sopravvivranno agli abbracci di Cannavacciuolo? Ci saranno uno o due eliminati? Hue continuerà a sognare Jeremy Chan ogni volta che i giudici annunciano un nuovo ospite? La faida fra Francesco e tutti gli altri (nata come faida fra Francesco e Sara, ma diventata ben presto un Francesco contro tutti… pure Hue è riuscito a inimicarsi!) come andrà a finire? Per le risposte dovremo attendere domani sera.