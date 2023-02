MasterChef Italia 12, nona puntata: ospite Giancarlo Perbellini

In questa nona puntata di MasterChef Italia 12 non solo ci sarà Giancarlo Perbellini in veste di ospite, ma pare che ci saranno anche altri 10 chef di fama internazionale.

di Manuela Chimera 8 Febbraio 2023

Siamo giunti alla nona puntata di MasterChef Italia 12. O meglio: ci arriveremo domani sera, visto che l’appuntamento è, come sempre, per giovedì 9 febbraio 2023 alle ore 21.15 circa su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in streaming su NOW. L’ospite d’onore, questa volta, sarà lo chef e imprenditore Giancarlo Perbellini, ma non sarà da solo in quanto pare che ci saranno anche altri dieci chef di fama internazionale che parteciperanno alla puntata.

MasterChef Italia 12: arriva Giancarlo Perbellini

Si preannuncia una puntata difficile quella di domani sera. No, non tanto per le prove, quanto perché MasterChef dovrà contrastare lo strapotere del Festival di Sanremo. Ce la faranno le patate crude e i mappazzoni a vincere contro il Blanco devastatore di palchi?

LEGGI ANCHE Masterchef Italia 12: i top e i flop della settima puntata

Scherzi a parte, dopo la doppia eliminazione della scorsa puntata, ecco che i tre giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo dovranno giudicare una Masterclass sempre più ridotta all’osso, fra concorrenti dati per favoriti che cadono su elementi basilari e concorrenti che, inspiegabilmente a quanto pare per gli altri compagni di gara, ancora continuano a salire in balconata.

Come sempre saranno tre le prove da affrontare: