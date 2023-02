MasterChef Italia 12, ottava puntata: ospite il maestro pasticciere Gianluca Fusto

di Manuela Chimera 1 Febbraio 2023

In questa ottava puntata di MasterChef Italia 12 l’ospite d’onore sarà il maestro pasticciere Gianluca Fusto. Che? Una prova di pasticceria senza Iginio Massari? Va bene che questa edizione aveva annunciato delle novità, ma questo non ce lo aspettavamo. Comunque sia, l’appuntamento è come al solito per giovedì 2 febbraio 2023 alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in streaming su NOW.

MasterChef Italia 12, ottava puntata: tutti in esterna in Valle d’Aosta

Mentre non possiamo fare a meno di chiederci se l’espressione imbronciata di Bruno Barbieri sia dovuta alle parole di Silvia subito dopo la sua uscita (Silvia non ha gradito per niente le parole rivolte da Barbieri al suo aspetto fisico durante l’ultima puntata, anche se sul momento non sembra che le fosse importato poi più di tanto), ecco che i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli dovranno ancora una volta stabilire chi dovrà rimanere nella Masterclass per ambire al titolo di MasterChef e chi, invece, dovrà abbandonare per sempre il grembiule bianco.

Come sempre, sono tre le prove che attendono i nostri aspiranti chef: