MasterChef Italia 12, undicesima puntata: ospiti Jeong Kwan e Mauro Colagreco

Siamo giunti all'11esima puntata di questo MasterChef Italia 12. Ospite in studio sarà Jeong Kwan, mentre la prova in esterna si terrà al Mirazur di Mauro Colagreco.

di Manuela Chimera 22 Febbraio 2023

Siamo giunti ormai alla semifinale di questo MasterChef Italia 12: i sei cuochi ancora rimasti in gara dovranno convincere i giudici e gli ospiti di questa undicesima e penultima puntata a farli passare alla serata finale, quella che decreterà il nuovo MasterChef italiano. Come sempre l’appuntamento è per giovedì 23 febbraio 2023, alle ore 21.15 circa su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in streaming su NOW. Ad attenderci, oltre ai tre giudici, due ospiti d’onore: Jeong Kwan, chef e monaca coreana che ha ottenuto il titolo di Icon Award agli Asia’s 50 Best restaurants e Mauro Colagreco del ristorante tristellato Mirazur.

MasterChef Italia 12: la semifinale

Domani sera i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli avranno un duro compito: stabilire chi accederà alla finale di questa edizione di MasterChef Italia. Sei i concorrenti rimasti ancora in gara:

Bubu : studente di Scienze Archeologiche di 19 anni di Vico Equense (inchino, prego, vale anche se lo si legge), cresciuto a Cagliari e ora residente a Roma

: studente di Scienze Archeologiche di 19 anni di Vico Equense (inchino, prego, vale anche se lo si legge), cresciuto a Cagliari e ora residente a Roma Edoardo : 26 anni, assai istrionico, ha svolto i lavori più diversi (i nomi che dà ai suoi piatti sono pura poesia)

: 26 anni, assai istrionico, ha svolto i lavori più diversi (i nomi che dà ai suoi piatti sono pura poesia) Hue : project assistant di 27 anni, originaria di Hanoi, nel Vietnam e con una forte passione per le verdure e Jeremy Chan, non necessariamente in questo ordine

: project assistant di 27 anni, originaria di Hanoi, nel Vietnam e con una forte passione per le verdure e Jeremy Chan, non necessariamente in questo ordine Mattia : 37 anni, gestore di un’enoteca, vanta il fatto di essere stato in più di 300 ristoranti stellati Michelin (301 con stasera, se da Colagreco non c’era ancora andato)

: 37 anni, gestore di un’enoteca, vanta il fatto di essere stato in più di 300 ristoranti stellati Michelin (301 con stasera, se da Colagreco non c’era ancora andato) Roberto : 34 anni, progettista di macchinari per la lavorazione del cioccolato (il Willy Wonka di noi altri), molto sportivo

: 34 anni, progettista di macchinari per la lavorazione del cioccolato (il Willy Wonka di noi altri), molto sportivo Sara: 27 anni, originaria del Marocco, ma residente a Pradalunga, in provincia di Bergamo. Impiegata, anche se non dovesse vincere MasterChef, almeno una soddisfazione se l’è presa: lei in semifinale ci è arrivata, Francesco no

Mai come quest’anno i pronostici sono variabili: i concorrenti di questa edizione sono apparsi alquanto incostanti, non ce n’è nessuno che è spiccato con qualche puntata d’anticipo, con la sola eccezione, forse, di Hue.

Comunque sia, fra un sospetto di daltonismo per Bruno Barbieri (che in questa puntata passerà da un completo color senape a uno azzurro cielo), i siparietti fra Cannavacciuolo e Hue e il tormentone dell’inchino ogni volta che si pronuncia Vico Equense (dalla foto pare che nella cosa sia stato coinvolto anche Mauro Colagreco), ecco la semifinale presenterà, come sempre, tre prove: