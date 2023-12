MasterChef Italia 13, chi sarà il giudice ombra?

Seconda, attesissima puntata per MasterChef Italia 13. Non fosse altro perché così ci svelerà il nome del giudice ombra

Tutti pronti per la seconda puntata di MasterChef Italia 13? Attesissima puntata a dire il vero visto che il giudice ombra ha raggiunto il suo scopo: tutti si stanno chiedendo chi sia per davvero. Che se il nome più gettonato è quello di Davide Scabin (a questo punto speriamo che sia lui, altrimenti gli scommettitori ci rimangono male), ecco nelle case degli italiani si fanno i nomi più disparati. Da me, per qualche motivo, aleggia il nome di Dario Cecchini, ma non chiedetemene il motivo.

Comunque sia l’appuntamento è come sempre per giovedì 21 dicembre 2023, alle ore 21.15 circa su Sky Uno (il canale 108 di Sky) e in diretta streaming su Now.

Cosa succederà in questa seconda puntata di MasterChef Italia 13?

Diverse cose a dire il vero. Sperando in vette auliche come quelle selezionate nei nostri top e flop (altri neologismi a tema food? Altre love story fra i fornelli? Doppi e tripli sensi carpiati?), ecco che in questa seconda puntata i tre giudici, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, dovranno completare le selezioni con gli ultimi Live Cooking.

Subito dopo partiranno poi gli Stress Test, ovvero le prove destinate a chi ha ottenuto solamente due “Sì” dai giudici (chi ha ottenuto tre “Sì” è già di diritto in Masterclass con il suo grembiule bianco). A condurre i singoli Stress Test saranno ovviamente i giudici che non sono stati convinti da quegli aspiranti chef.

Questa sarà l’ultima possibilità per i concorrenti di entrare nella Masterclass. A decidere chi entrerà nella rosa finale sarà il giudice che aveva dato il suo “No” a quei concorrenti, aiutato anche dal giudice ombra. Che immaginiamo ci verrà svelato durante la puntata, per forza di cose. Davide Scabin, batti un colpo, sei tu o non sei tu?

Comunque sia, finito lo Stress Test si sarà finalmente formata la Masterclass (sempre composta da venti aspiranti chef). E si inizia di slancio, non si perde tempo, con la prima Mystery Box di questa edizione. Di cui non si sa niente a dire il vero, ma i tre giudici hanno ricordato a tutti che nulla è come sembra e che quest’anno ci saranno molte sorprese, così come già anticipato in precedenza.

Ma le domande continuano e abbiamo poche risposte: il giudice ombra rimarrà per l’occasione anche durante la Mystery Box? Farà una comparsata a sorpresa ogni tanto? Ci saranno altri giudici ombra che si alterneranno agli ospiti normali? Tocca aspettare e vedere le prossime anticipazioni per saperlo.