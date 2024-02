Enrico Bartolini sposa Roberta Morise: i dettagli della romantica proposta

Alla fine è arrivato il “Sì, lo voglio”. Enrico Bartolini e Roberta Molise si sposeranno, suggellando così all’altare una storia d’amore nata un po’ furtivamente, con quella timidezza che porta a muoversi in punta di piedi, tra anelli misteriosi curiosamente paparazzati e lunghe passeggiate mano nelle mano per le vie della Capitale. Una storia comprensibilmente nata al sicuro tra le alte – e legittime – mura del più attento riserbo, e poi fiorita in una lunga e accorata intervista rilasciata ai colleghi del Corriere della Sera in cui lo chef più stellato d’Italia aveva cautamente aperto una finestra sul proprio cuore: “Mi sono innamorato, non pensavo potesse succedere. L’amore è una magia”.

L’angolo del cuore a casa Bartolini, se così lo vogliamo definire, si è gradualmente sempre più aperto al pubblico, colorandosi – appena un paio di mesi fa – di alcune voci di corridoio che suggerivano la gravidanza per Roberta Morise, poi eloquentemente confermata da quest’ultima con un carosello pubblicato sul proprio profilo Instagram. Ora la proposta di matrimonio che, è il caso di dirlo, è stata a tre stelle.

“Mi vuoi sposare?”: Enrico Bartolini e Roberta Morise, la coppia del momento

Pare che Enrico Bartolini abbia scelto – o atteso? Che d’altro canto ci piace immaginarlo un po’ nervoso e un po’ impaziente che il calendario arrancasse fino al 14 di febbraio – il giorno di San Valentino per porgere a Roberta Morise, con tanto di mazzo di rose rosse, la fatidica domanda: “Mi vuoi sposare?”.

Per la felicità di tutti i gastrofighetti con una passione per il gossip (o forse più banalmente con il cuore un po’ tenero) il tutto è stato prontamente registrato e poi pubblicato sul profilo Instagram di Roberta Morise; anche se, comprensibilmente, l’audio (e di conseguenza la richiesta stessa di Enrico Bartolini, che rimarrà appannaggio esclusivo delle orecchie di lei) è stato “silenziato” da Io e te di Vasco Rossi.

Siamo all’esterno del Roberto’s Restaurant & Lounge, ristorante in quel di Dubai di cui Enrico Bartolini ha di fatto la direzione culinaria. I due si scambiano sorrisi e confidenze con impacciata tenerezza; poi lui, cingendola alla vita con un braccio e porgendole un mazzo di rose, la accompagna in disparte sussurrandole qualcosa.

Poi, a pochi passi dalla fine della terrazza, Enrico Bartolini si inginocchia. Vasco Rossi canta “Io e te, a crescere dei bambini, ad avere dei vicini”; Roberta Morise ride e sorride, pare quasi che il “sì” le rimanga incastrato in gola per l’emozione. Ma nulla da temere: alla fine l’ha pronunciato.