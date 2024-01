MasterChef Italia 13: nella quinta puntata arriva il “pacco da giù”

In questa quinta puntata di MasterChef Italia 13 non ci saranno ospiti, ma un'esterna con i Vigili del Fuoco di Roma e un Invention Test basato sul "pacco da giù"

Prosegue imperterrita la nuova stagione di MasterChef Italia 13, fra ripicche dei concorrenti degni del parchetto sotto casa, aspiranti chef che stanno prendendo atto del fatto che forse poi non sono degli Dei della Cucina come pensavano e le ali da Winx inspiegabilmente messe a Barbieri (ma dalla regia non hanno notato quella bizzarra inquadratura?). Comunque sia, in questa quinta puntata, in onda come sempre giovedì 11 gennaio 2024 alle ore 21,15 circa su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in diretta streaming su Now, ecco che non avremo ospiti (salvo sorprese dell’ultimo minuto). Ma ci potremo consolare con il “pacco da giù” e con i Vigili del Fuoco.

MasterChef Italia 13: cosa ci aspetta nella quinta puntata?

Mentre si cominciano ad intravedere alcuni dei personaggi di spicco di questa edizione (ahimè, non tanto per abilità culinarie, quanto per verve e modo di fare, anche se, ad onor del vero, qualche bel piatto è stato fatto), ecco che i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno il loro bel daffare a cercare di capire perché mai hanno fatto passare dei concorrenti che “Questo ingrediente no, l’altro pure no, quello non mi piace…”.

E mentre anche noi ci interroghiamo su cosa abbiano visto in alcuni degli aspiranti chef, ecco che i sopravvissuti alla scorsa puntata dovranno, come sempre, cimentarsi in tre prove: