MasterChef Italia 13: nella terza puntata niente ospiti, ma pane e salame

Ci siamo: MasterChef Italia 13 inizia davvero con questa terza puntata. Che per le prime due, fra selezioni e prima Mystery Box si è scherzato, adesso si inizia a fare sul serio. E visto che si fa sul serio, salvo imprevisti o sorprese dell’ultimo minuto, niente ospiti (che ci si deve ancora riprendere dallo Scabin “palpatinizzato” dell’altra volta), ma solo pane e salame. Che non ci dispiace, eh.

MasterChef Italia 13: terza puntata con esterna a Messina

L’appuntamento, come sempre, è per giovedì 28 dicembre 2023 alle ore 21.15 circa su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in diretta streaming su Now. Qui i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli aspettano al varco i venti aspiranti chef della Masterclass.

Tre le prove che li attendono (quattro se consideriamo il Pressure Test finale):

Mystery Box : preparate la vaschetta anti acquolina perché la prima vera Mystery Box di quest’anno riguarda pane e salame. Riusciranno i nostri aspiranti chef a creare ricette stupefacenti partendo da questo caposaldo della merenda italiana?

: preparate la vaschetta anti acquolina perché la prima vera Mystery Box di quest’anno riguarda pane e salame. Riusciranno i nostri aspiranti chef a creare ricette stupefacenti partendo da questo caposaldo della merenda italiana? Invention Test : a seguire il primo Invention Test della stagione. Qui le due brigate dovranno ispirarsi alla cucina del Mar Adriatico e del Mar Tirreno

: a seguire il primo Invention Test della stagione. Qui le due brigate dovranno ispirarsi alla cucina del Mar Adriatico e del Mar Tirreno Prova in esterna: e si vola subito a Messina con la prima Prova in esterna. Suddivisi come sempre in due brigate, la rossa e la blu, i concorrenti dovranno cucinare per 40 nuotatori che hanno voluto celebrare insieme a MasterChef il 70esimo anniversario della prima traversata a nuoto dello Stretto di Messina. Ovviamente i nuotatori ripeteranno l’impresa, dunque si siederanno a tavola belli affamati. La brigata che avrà ottenuto meno voti, dovrà indossare il grembiule nero e cimentarsi con il temutissimo Pressure Test

Ok, ma chi sono i concorrenti in gara. Eccoli, tutti e venti pe ora, che da domani sera ce ne sarà uno (o due, chi può dirlo) in meno: