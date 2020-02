MasterChef Italia 9, ottava puntata: ospiti lo chef Vincenzo Santoro e Henrique Fogaça

Tutti pronti per l’ottava puntata di MasterChef Italia 9? C’è grande attesa non solo per gli ospiti: ad attenderci ci saranno lo chef Vincenzo Santoro e Henrique Fogaça, storico giudice di MasterChef Brasile. No, quello che ci attende al varco è un tuffo negli anni Ottanta: dobbiamo forse prepararci a un bagno di salsa col vitello tonnato?

L’ottava puntata di MasterChef Italia 9 andrà in onda, come di consueto, giovedì 6 febbraio 2020 alle ore 21.15. Potrete vederla sia su Sky (canale 108) che sul Digitale Terrestre (canale 455). E’ anche disponibile on demand su Sky Go e in streaming su Now TV. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli quest’anno si sono trovati di fronte ad aspiranti chef molto preparati (e sarebbe anche ora! Dopo otto edizioni si spera che gli aspiranti cuochi almeno abbiano capito quali basi devono studiarsi prima di provare anche solo a partecipare alle selezioni), per cui il livello della competizione si sta alzando.

Come di consueto, ci saranno tre prove: