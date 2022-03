MasterChef Romania: concorrente vegano eliminato perché si rifiuta di cucinare la carne

di Manuela 4 Marzo 2022

Non si finisce mai di parlare di MasterChef perché per un MasterChef che finisce in un paese (qui trovi le pagelle della finale di MasterChef Italia, ovviamente non leggerle se non hai ancora visto la puntata in questione e non vuoi spoiler), un MasterChef va avanti in un altro. Tuttavia quanto accaduto al MasterChef Romania ha un che di surreale: un concorrente vegano è stato eliminato perché si rifiutava di cucinare la carne.

Lui si chiama Alex Lenghel, è un atleta professionista e personal trainer rumeno, fondatore di Massive Vegan: è stato il primo concorrente vegano dello show rumeno. Va precisato che MasterChef Romania ha una spiccata propensione per la carne: le proteine animali da sempre sono qui presenti in maniera massiccia, più ancora che in edizioni di altri paesi.

Tuttavia in questa edizione, per la prima volta ha deciso di partecipare un concorrente vegano. Fin qui nulla di strano, direte voi: anche in MasterChef Italia abbiamo avuto concorrenti vegetariani/vegani o salutistici che, però, non si sono mai tirati indietro quando si è trattato di cucinare la carne. Pensiamo per esempio a Irene, finalista della decima edizione: la sua propensione verso il mondo vegetale è sempre stata dichiarata, ma quando si è trattato di utilizzare ingredienti di origine animale ha sempre cucinato senza problemi.

Ma la storia in Romania è andata diversamente. Durante l’ultima puntata, i concorrenti hanno dovuto cucinare in coppia: Lenghel è stato appaiato al concorrente rivale Andrei Klabacs. I due hanno lavorato insieme su un piatto proposto da Klabacs. Tuttavia, alla fine degli assaggi, i giudici hanno deciso di spedire i due, insieme ad altri concorrenti, a una sfida a eliminazione.

All’inizio della prova, ai concorrenti è stato detto che avrebbero dovuto cucinare della carne di manzo ricreando un piatto a base di carne e seguendo le istruzioni dello chef ospite di turno, David Contant.

La prova parte con la legatura del pezzo di manzo con dello spago, ma è stato subito chiaro sin dall’inizio che Lenghel non stava facendo nulla di quanto indicato dallo chef. Così uno dei giudici lo ha esortato dicendo “Dai Alex”, in modo da spingerlo a iniziare la sfida.

Ma ecco il colpo di scena: Lenghel spiega ai giudici e allo chef ospite che non intende cucinare la carne e che non vuole scende a compromessi per quanto riguarda i suoi principi etici. Così i giudici provano a mediare, dicendogli che non deve per forza mangiare la carne (considerando quanti piatti terribili vengono presentati ai giudici solo perché i concorrenti si dimenticano regolarmente di assaggiarli, non sarebbe certo il primo a non assaggiare il piatto presentato), ma che deve solamente cucinarla.

Ma niente da fare: Lenghel ribadisce che lui non vuole cucinare la carne e ricorda ai giudici che non ha certo deciso di partecipare al concorso per cucinare la carne essendo lui un concorrente vegano.

Un giudice prova in extremis a convincerlo, chiedendogli se avesse o meno intenzione di cucinare la carne. L’unica altra alternativa, vista la natura del piatto, era quella che Lenghel abbandonasse la cucina di MasterChef. I giudici non hanno offerto nessuna alternativa alla carne: il piatto da cucinare era quello, non erano possibili altre varianti.

Tuttavia Lenghel, fedele ai suoi principi (è vegano da più di tre anni), ha deciso di togliersi il grembiule e di abbandonare MasterChef.

L’aspirante chef vegano ha poi ulteriormente spiegato le sue motivazioni a Plant Based News: cucinare la carne andava contro le sue convinzioni etiche. Ribadisce che non può cucinare la carne quando le sue credenze lo inducono a pensare che non sia normale uccidere gli animali solo per soddisfare il nostro piacere.

Ha poi concluso sostenendo che spera che spettacoli di cucina come MasterChef si adattino alla crescente domanda di prodotti vegetali e chiede che i giudici siano più flessibili con gli ingredienti offerti in quanto ci sono molti sostituti vegani che si possono utilizzare.

Ok, rispettiamo il credo vegano di Langhel, ma ci sono alcune considerazioni sparse da fare su questa vicenda:

Va bene che sei vegano, ma se vai a cucinare a MasterChef sai che prima o poi ti toccherà cucinare della carne , del pesce o usare qualche derivato animale (un po’ come in Italia sai che ti toccherà affrontare la prova di pasticceria di Iginio Massari, quindi andare a MasterChef non sapendo preparare neanche un dolce è pura utopia)

, del pesce o usare qualche derivato animale (un po’ come in Italia sai che ti toccherà affrontare la prova di pasticceria di Iginio Massari, quindi andare a MasterChef non sapendo preparare neanche un dolce è pura utopia) Ci sono ricette in cui non puoi semplicemente utilizzare dei sostituiti: se la prova si chiama “Replica il piatto a base di carne dello chef tal dei tali” non puoi pretendere che per le tue convinzioni la prova diventi, solo per te, “Replica il piatto a base di carne utilizzando ingredienti sostitutivi a tuo piacere”. Altrimenti bisognerebbe permettere a ogni concorrente di avere una prerogativa simile. E mi spiego: ci sono stati diversi concorrenti di MasterChef che hanno dichiarato di essere allergici a questo o quell’altro ingrediente. Quindi non parliamo di convinzioni etiche, ma di problemi di salute reali che ti impediscono di mangiare questo o quell’ingrediente. Tutti questi concorrenti non hanno comunque mai chiesto un trattamento preferenziale: si sono limitati a cucinare usando quegli ingredienti senza assaggiare il piatto. Quindi perché per Lenghel doveva essere diverso?

a questo o quell’altro ingrediente. Quindi non parliamo di convinzioni etiche, ma di problemi di salute reali che ti impediscono di mangiare questo o quell’ingrediente. Tutti questi concorrenti non hanno comunque mai chiesto un trattamento preferenziale: si sono limitati a cucinare usando quegli ingredienti senza assaggiare il piatto. Quindi perché per Lenghel doveva essere diverso? Altra considerazione: se è vero che MasterChef Romania è stato criticato in passato per l’alto contenuto di carne del programma, è pur vero che ci saranno state anche preparazioni a base vegetale . Le prove devono essere varie per testare le abilità dei concorrenti a 360 gradi: se uno comincia a dire io non cucino questo, io non voglio cucinare l’altro, diventa impossibile per i giudici fornire dei pareri equilibrati

. Le prove devono essere varie per testare le abilità dei concorrenti a 360 gradi: se uno comincia a dire io non cucino questo, io non voglio cucinare l’altro, diventa impossibile per i giudici fornire dei pareri equilibrati Ultima considerazione: nel caso i giudici avessero acconsentito a sostituire la carne di manzo, ingrediente chiave della ricetta, con del tofu o del seitan, come avrebbero potuto dare un giudizio obiettivo considerando che la ricetta originale sarebbe stata stravolta? Perché ricordo che qui la richiesta era di replicare fedelmente un piatto, non di rielaborarlo

Ecco il post su Instagram dove spiega cosa sia accaduto: