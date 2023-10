Matera rimane senza McDonald’s, una petizione online lo richiede e l’azienda risponde

Matera non ha un McDonald's? No problem: alcuni ragazzi organizzano una petizione online e l'azienda gli ha anche risposto

13 Ottobre 2023

Due ragazzi di Matera lanciano l’allarme: in città non c’è un McDonald’s e per mangiarsi un Big Mac tocca spostarsi al di fuori dei confini comunali. Da qui l’idea: lanciare una petizione online su Change.org per chiedere a McDonald’s di aprire una filiale anche nella Città dei Sassi. Perché è impensabile che una città che è stata nominata Capitale della Cultura non abbia un McDonald’s. Eh? In che senso, scusa?

Matera avrà il suo tanto agognato McDonald’s?

Mentre cerchiamo ancora di capire cosa ci azzecchi una città nominata Capitale della Cultura con la necessità di avere un McDonald’s (non penso che per essere candidati e votati per quella posizione il requisito necessario sia quello di avere un McDonald’s in zona), ecco che possiamo capire il desiderio dei ragazzi di volere un fast food della catena a portata di mano. A quanto pare la Città dei Sassi è l’unica provincia in Italia a non ospitare gli archi gialli, motivo per cui Francesco e Daniel, 17 e 20 anni, hanno creato una petizione su Change.org per chiedere al colosso di aprire un locale anche in questa città.

Inoltre hanno anche creato un profilo Instagram chiamato “McDonald’s Matera”, in modo da spingere più gente a sostenere questa apertura (finora sono arrivati a 246 firme, decisamente pochine per riuscire a raggiungere lo scopo che si sono prefissati). I due promotori di questa iniziativa hanno spiegato che aprire un McDonald’s a Matera vorrebbe dire aiutare le persone che, a causa della mancata presenza del fast food, sono obbligate a uscire fuori dal Comune per poter raggiungere quelli più vicini di Bari o Potenza.

Obbligo relativo, diciamo: non è che si sia obbligati per legge a mangiare da McDonald’s, anche se, ammettiamo, per dei minorenni sprovvisti di mezzi di locomozione adatti, sia difficile se non impossibile andare a mangiare da McDonald’s quando questi si trova fuori provincia. Cosa che, fra l’altro, succede anche in molte altre province e comuni italiani: non è che tutti i comuni abbiano un McDonald’s poi così a portata di mano.

I due ragazzi hanno poi continuato sostenendo che sia impensabile che una città nominata Capitale della Cultura europea nel 2019 pecchi di una tale mancanza, anche se qui ammettiamo la nostra incapacità di non capire la correlazione esistente fra il concetto di Capitale della Cultura e la presenza o meno di un McDonald’s: non è che un McDonald’s aggiunga valore culturale o artistico a una città. A meno che, negli Happy Meal, a nostra insaputa, non sia state messe sorprese a tema museale o artistico. Ma non ce la vedo una Gioconda al posto delle carte Pokémon (anche perché la recente collaborazione fra Pokémon e il Museo Van Gogh non è andata proprio come sperato. Non che sia impossibile coniugare la cultura pop e nerd con il mondo dell’arte, ma non sempre tutto fila liscio).

A quanto pare, però, i due giovani hanno smosso qualcosa. Tirando in causa direttamente la pagina ufficiale di McDonald’s Italia, ecco che quest’ultima ha risposto ai due, ringraziandoli per l’interessamento, ma facendoli notare che l’apertura di nuovi ristoranti deve tenere conto di diverse variabili, fra cui anche:

tipo di spazi (diciamo che Matera ha una particolare conformazione topografica che forse non è adatta per gli spazi tipici di un McDonald’s)

aspetti finanziari (fra cui anche le valutazioni in merito alla clientela : se al momento in cui scriviamo solamente 246 persone hanno dato il loro sostegno alla petizione, effettivamente quante persone di Matera e dintorni andrebbero poi davvero a mangiare da McDonald’s? Ci sono margini di sostneibilità finanziaria?)

: se al momento in cui scriviamo solamente 246 persone hanno dato il loro sostegno alla petizione, effettivamente quante persone di Matera e dintorni andrebbero poi davvero a mangiare da McDonald’s? Ci sono margini di sostneibilità finanziaria?) sviluppo commerciale dell’area presa in considerazione (solitamente i McDonald’s, oltre allo spazio per il ristorante, l’eventuale drive-thru annesso e il parcheggio, sorgono accanto a centri commerciali o comunque aree di passaggio e traffico. A Matera ci sono possibilità in tal senso?)

disponibilità di terreni e immobili (a meno di non voler costruire un mini McDonald’s, di spazi ne servono parecchi e qui ritorniamo alla peculiare distribuzione topografica di Matera)

Praticamente McDonald’s ha inteso dire che a Matera aprirà una sede solo quando tutte queste soddisfazioni saranno soddisfatte. Per cui temo che bisognerà mettersi l’anima in pace per un po’.