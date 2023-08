Mauro Colagreco annuncia l’apertura di due ristoranti a Londra

di Luca Venturino 7 Agosto 2023

Una promessa con cui condire l’inizio dell’anno, uno spazio già abitato da ambizioni e sogni che, poco alla volta, sta prendendo a popolarsi anche dei suoi veri protagonisti: Mauro Colagreco è pronto a fare il suo debutto presso gli spazi di quello che è conosciuto come l’Old War Office di Whitehall, a Londra, con due nuovi ristoranti. Come promesso, per l’appunto. Eh già, che d’altronde l’apertura dei locali in questione è tutt’altro che una novità: un breve giretto sulla nostra macchina del tempo ci porta ai primi giorni di gennaio, quando lo chef italo argentino annunciò al mondo intero di stare lavorando al debutto di tre nuovi ristoranti presso la struttura sopracitata.

Mauro Colagreco apre due ristoranti al The OWO, Londra

A proposito – il The OWO, che come accennato in apertura di articolo è un acronimo che sta indicare The Old War Office, è a sua volta un progetto particolarmente ambizioso di cui senz’altro avrete sentito parlare (o almeno dovreste: in caso contrario, potete consegnare il vostro distintivo da golosi all’uscita). Si tratterà, per farvela semplice, di un polo eterogeneo che pare ormai destinato a diventare nuovo epicentro culinario del tessuto cittadino londinese.

Complessivamente il The OWO andrà a ospitare nove ristoranti e tre bar, oltre a 120 camere, 85 residence privati, una spa dedicata e un intero centro benessere a marchio Raffles, nota catena alberghiera di lusso. La lista “degli ospiti”, se così vogliamo definirli, è decisamente illustre: dal ristorante parigino Café Lapérouse al Gruppo Langosteria, passando naturalmente per i nuovi locali guidati da Mauro Colagreco.

Torniamo a noi, dunque – nel futuro più immediato dei tre ristoranti sopracitati e precedentemente annunciati solamente due vedranno la luce, come anticipato in apertura di articolo. L’annuncio arriva direttamente dai canali social dello chef italo argentino: “Londra ha chiamato, e noi abbiamo risposto!” si legge nel post dedicato alle aperture. “Ho accennato a questo progetto a Londra ormai da alcuni mesi e sono così felice di annunciare finalmente l’apertura di due ristoranti su tre presso il The OWO: Mauro Colagreco at Raffles London at The OWO e Mauro’s Table apriranno ufficialmente questo autunno!”.

Non sono stati lasciati trapelare dettagli circa i menu o una data di apertura più precisa del volutamente vago “autunno 2023”, ma sul profilo Instagram maurocolagrecolondon è possibile dare una sbirciatina ai locali e tenersi aggiornati su ogni passo di questa particolare avventura londinese. Rimane ancora ammantato nel mistero, invece, il terzo ristorante.