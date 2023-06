McDonald’s al pranzo di nozze al posto del catering: gli invitati approvano

di Manuela Chimera 15 Giugno 2023

Dite basta ai soliti catering e pranzi di matrimonio: il vero must ora è McDonald’s. Almeno, questo deve essere stato il pensiero di questa novella coppia di sposi di Toronto, in Canada. Al posto del tradizionale e classico catering da matrimonio, ecco che hanno offerto ai loro ospiti un pranzo di McDonald’s, con tanto di hamburger e patatine. E sembra che gli invitati abbiano assai gradito la sorpresa.

Basta pranzi di matrimonio, ora solo McDonald’s

A spiegare il perché di questa insolita scelta è stata la sposa, Izzy Barreto. Izzy si è spostata con Justin il 15 ottobre dello scorso anno. Come sempre, dopo il matrimonio era previsto un pranzo di nozze, anzi, una cena visto che tutto si è svolto in tarda giornata. Solo che al posto di prenotare un ristorante o di accordarsi con un catering, ecco che Izzy e Justin hanno fatto un pre ordine di 500 sterline da McDonald’s tramite Uber Eats: gli invitati avrebbero pasteggiato a suon di hamburger e patatine.

L’ordine in questione comprendeva:

100 cheeseburger doppi

100 nuggets di pollo

150 porzioni di patatine fritte

IZzy ha spiegato che volevano fare qualcosa che non fosse troppo tradizionale. Volendo fare qualcosa di divertente, hanno rifiutato la classica proposta del catering e hanno optato per McDonald’s. Questo perché dopo un matrimonio e una bevuta, hanno ipotizzato che nulla fosse meglio di un cheeseburger.

Questo non è stato l’unico strappo alle tradizioni che la coppia si è concessa. Per esempio, non hanno voluto nessuna torta nuziale: al suo posto hanno messo un tagliere di formaggi. Il che mi sembra un’ottima idea: basta torte nuziali con panna che casca sui vestiti da tutte le parti e che nessuno riesce mai a finire, meglio qualche buon pezzo di formaggio.

Ma come hanno preso la cosa gli ospiti? Beh, hanno adorato l’idea. Questo anche perché chi non ha mangiato subito l’hamburger ha anche potuto portarselo a casa. La sposa ha poi sottolineato che le era capitato di andare a matrimoni in cui a malapena si riusciva a mangiare qualcosa (a chi non è capitato? Conto sulle dita di una mano i matrimoni a cui ho partecipato e in cui ho mangiato bene e mi sono veramente saziata), tanto che sulla strada del ritorno doveva sempre fermarsi a comprare qualcosa da mangiare perché era tornata a casa affamata.

Ma con la sua cena di McDonald’s questo non è successo. La coppia ha poi postato un video anche su TikTok: qui anche gli altri utenti hanno trovato geniale l’idea. Che sia la nascita di una nuova tradizione?