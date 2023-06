McDonald’s sta consegnando agli abitanti di Los Angeles cibo mai ordinato

di Manuela Chimera 9 Giugno 2023

Gli abitanti di un quartiere di Los Angeles sono alle prese con un mistero che li sta assai preoccupando. In pratica hanno a che fare con delle misteriose consegne di ordini di cibo e patatine di McDonald’s che non hanno mai fatto. Esatto, proprio così: gli abitanti del quartiere di Highland Park si vedono recapitare a casa dozzine di ordini di McDonald’s tramite Uber Eats, solo che nessuno di loro ha mai fatto quegli ordini.

E gli ordini di cibo non riguardano solo prodotti di McDonald’s: agli abitanti arrivano anche pasti di KFC, bevande di Starbucks, cartoni di latte…

McDonald’s e gli ordini fantasma di Los Angeles

Il fatto che ordini mai richiesti di cibo di McDonald’s ti vengano recapitati a casa ad alcuni potrebbe sembrare un sogno. Ma gli abitanti di Highland Park a Los Angeles sono di tutt’altro avviso.

Dozzine e dozzine di ordini indesiderati di patatine, hamburger, salsicce McGriddles arrivano a casa dei poveri residenti, tutti consegnati da Uber Eats. Kelsey McManus, una dei residenti, ha spiegato che quando dici alla gente cosa sta accadendo, inizialmente tutti pensano a uno scherzo. Tuttavia gli abitanti hanno notato che le consegne sembrano avere un che di organizzato, sono molto più sistematiche di quanto non appaia a prima vista.

Uno dei residenti ha ricevuto più di 40 consegne, mentre un’altra si è lamentata di aver ricevuto ben tre consegne di un singolo ordine di patatine fritte di McDonald’s. A seguito delle continue consegne, la gente ha cominciato a interrogarsi su chi possa essere il mandante di tali ordini.

Queste le ipotesi che sono state elaborate finora:

truffatori specializzati in furti di carte di credito truffatori specializzati in phishing ladri che inviano consegne di cibo per controllare se la gente sa in casa esperimento di un corso di Psicologia di un college vicino

Ok, forse deduzioni non degne di Sherlock Holmes, anche se l’ultima ipotesi è alquanto intrigante. Almeno non sono stati tirati in ballo i Rettiliani o le scie chimiche. Comunque sia, i residenti hanno spiegato che la maggior parte del cibo indesiderato che viene loro consegnato viene buttato via. Per esempio, uno di loro ogni giorno riceve un cartone di latte. Anche se a malincuore, perché non gli piace sprecare il cibo, lo butta via: non può certo conservare tutto quel latte in frigo.

Anche perché c’è da considerare un’altra cosa: per quanto la consegna arrivi tramite Uber Eats, si può essere sicuri che quel cibo mai ordinato non contenga qualche spiacevole sorpresa? Vi fidereste voi a mangiare del cibo mai ordinato e arrivato da parte di non si sa chi? E ancora: se ricevi dalle 10 alle 30 consegne di pollo KFC o tè matcha ghiacciato di Starbucks a settimana, come fai a mangiarlo tutto se anche volessi fidarti e assaggiarlo?

Ovviamente Uber Eats sta ora indagando sull’accaduto. Il servizio di delivery ha spiegato di non essere preoccupato di tutte queste segnalazioni di consegne non richieste, ma intraprenderanno le opportune azioni del caso non appena capiranno da dove arrivano questi ordini.