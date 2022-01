McDonald’s aprirà 40 nuovi ristoranti in Italia nel 2022, il 90% in franchising

Franchising alla grande per il nuovo anno McDonald's in Italia, con 40 ristoranti in previsione di apertura.

In barba alla crisi di patatine fritte che sta affliggendo il Giappone, riparte alla grande il nuovo anno di McDonald’s in Italia con all’orizzonte 40 nuovi ristoranti in previsione per questo 2022, di cui il 90% in franghising.

Insomma, la stessa percentuale che vede attualmente i 630 ristoranti di McDonald’s in Italia in franchising, gestiti da una rete di 140 imprenditori. E c’è anche spazio per le quote rose, ad esempio Cecilia Snichelotto che al momento è alla guida del McDonald’s di Nocera Superiore e quello di Fisciano, in provincia di Salerno.

Nel frattempo, in Israele un McDonald’s in Israele nega il servizio senza green pass anche a chi si reca al chiosco touch-screen: il divieto vale per tutta l’area ristorazione.

All’inizio di quest’anno una rivoluzione nel Regno Unito: McDonald’s è pronto a lanciare nei ristoranti UK e in Irlanda il McPlant, un panino al 100 per cento vegano.