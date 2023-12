McDonald’s ha finalmente aperto il primo CosMc’s, spin off della catena principale

Il primo CosMc's, spin off di McDonald's, ha già aperto: diamo un'occhiata al menu.

Ve ne avevamo – naturalmente – parlato a tempo debito, ma non temete: non vi giudicheremo se ne avete perduto la memoria. D’altro canto, tra l’annuncio del format e la prima apertura è passato quasi metà anno: siamo verso la fine di luglio, e McDonald’s condivide con il mondo il lancio di uno “spin off” dei più tradizionali archi dorati: si tratta di CosMc’s, nuova linea di ristoranti che prende il nome da una vecchia (e dimenticatissima) mascotte del marchio.

Pochi, come potrete giustamente immaginare, i dettagli che furono lasciati trapelare. Lo stesso Chris Kempczinski, CEO del colosso a stelle e strisce del fast food, si limitò a definire CosMc’s come un “concept di piccolo formato con tutto il DNA di McDonald’s“, e che di fatto sarebbe stato testato verso l’inizio del 2024. Beh, pare che l’anno nuovo sia arrivato prima del previsto: il primo CosMc’s ha di fatto già aperto in quel di Bolingbrook, Illinois. Diamoci un’occhiata.

CosMc’s: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo format di McDonald’s

Un’apertura silenziosa: eppure, se l’obiettivo era quello di mantenere il segreto e provare un test su piccola scala, pare il gigante dagli archi dorati abbia fallito. Come riportato dai colleghi di Food&Wine, infatti, un cliente avrebbe raccontato di avere aspettato per più di tre ore per comprare un semplice frappè. Fuga di notizie o semplice – e legittima – curiosità?

Chiaro, non dovrebbe sorprendere nessuno apprendere che le iniziative di McDonald’s possano fare affidamento su di un notevole peso mediatico – peso che, immaginiamo, si fa ancora più importante quando l’iniziativa in questione riguarda il lancio di una nuova catena di ristoranti avvolta nel mistero.

Cominciamo con il dare un’occhiata alla caratteristica determinante di ogni ristorante – il menu, naturalmente. Stando a quanto riportato dai media a stelle e strisce, l’offerta di CosMc’s è un po’ McDonald’s e un po’ Starbucks: non mancano naturalmente i panini e i pasti che hanno reso gli archi dorati iconici, accompagnati da una lunga lista di frappè, tè caldi e freddi, granite, limonate e declinazioni del caffè.

Dalla cassaforte dei segreti di McDonald’s è uscito anche qualche idea per il futuro: stando a quanto lasciato trapelare, il colosso del fast food starebbe pianificando di aprire circa altre dieci sedi CosMc’s nei mercati di Dallas-Fort Worth e San Antonio, Texas, entro la fine del 2024.

“Il fulcro della storia non riguarda il CosMc’s di per sé” ha commentato Kempczinski a margine del debutto dello spin off. “Quello che è interessante è notare il potenziale di McDonald’s. Appena un anno fa questa era solo un’idea, e ora eccoci a inaugurare il primo punto vendita”.