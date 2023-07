McDonald’s, il frullato Grimace virale su TikTok: gli utenti si fingono morti dopo averlo mangiato

di Manuela Chimera 3 Luglio 2023

Non mi chiedete il perché, ma su TikTok sta diventando virale non tanto una challenge, quando una moda. In pratica si tratta di bere il nuovo frullato viola Grimace di McDonald’s, quello dedicato al compleanno della mascotte e poi fingersi morti nei modi più stravaganti e creativi possibili. Diciamo dunque che il frullato viola sta ottenendo un successo insperato per McDonald’s, anche se forse non nel modo che si era prefigurato.

McDonald’s, TikTok, il frullato Grimace e gli utenti che si fingono morti

A inizio giugno, più o meno, aveva fatto il suo debutto il frullato viola Grimace, rilasciato proprio in onore del compleanno della mascotte di McDonald’s. Sin da subito gli utenti di TikTok si erano precipitati a ordinare con entusiasmo il frullato, per provarlo e realizzare nuovi video. Solo che ben presto il tutto aveva preso una piega strana: gli utenti, infatti, hanno deciso di realizzare i video più disparati dove li si vede bere il frullato e poi fingersi morti subito dopo.

Il succo della questione è semplice: far vedere che Grimace li ha uccisi dopo aver bevuto il frullato in suo onore. Insomma, se al cinema guardi una videocassetta o rispondi a una telefonata e vieni ucciso dal fantasma/spirito/mostro/entità di turno, ecco che qui è più o meno la stessa cosa, solo che l’evento scatenante la finta dipartita è l’aver bevuto un frullato viola.

LEGGI ANCHE McDonald’s scontenta tutti con il nuovo packaging alimentare dedicato a La Sirenetta

Ovviamente di sicuro McDonald’s sperava in un successo virale di questo frullato, anche se forse non attraverso inquietanti morti finte. Secondo Matthew Prince, provessore che si occupa di social media e influencer marketing presso la Chapman University della California, anche se apparentemente tutto ciò può sembrare avere una connotazione negativa, in realtà va visto in un’ottca positiva in quanto è un riflesso della loro capacità di entrare in contatto con una generazione.

Il prodotto sta ottenendo visualizzazioni, risate e, man mano che il trend cresce, aumentano anche le vendite.

I video, c’è da dire, mettono in scena morti assai creative (alcune più disturbanti e inquietanti di altre): in uno si vede una TikToker bere il frullato e poi, taglio di scena, rimanere morta in piedi con un rivoletto viola che le esce dalla bocca. Altri muoiono distesi in pozzanghere viola, altri spalmati sul cofano di una macchina dopo che l’inquietante presenza di Grimace ha fatto capolino dietro al TikToker di turno mentre beveva il frullato.

Altri ancora si fingono morti in edifici abbandonati, più o meno cosparsi di sostanza viola, altri in stradine buie, mentre altri si dispongono artisticamente morti drappeggiati sopra a un’insegna di McDonald’s.

Ecco qui un video particolarmente creativo: