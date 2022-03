McDonald’s: in Russia Big Mac venduti online a prezzi stellari

di Manuela 11 Marzo 2022

La chiusura di McDonald’s in Russia ha scatenato una sorta di psicosi di massa, con effetti imprevedibili. Prima c’è stata la corsa a mangiarsi l’ultimo hamburger con code chilometriche e adesso si viene a sapere che è nato un fiorente mercato online con Big Mac e salse venduti a prezzi stellari.

Il colosso dei fast food ha deciso di chiudere i suoi 850 ristoranti in Russia come forma di protesta per l’invasione dell’Ucraina. E mentre l’azienda sta ancora cercando di calcolare quanto gli costerà in termine di perdite economiche questa decisione, ecco che online i pasti di McDonald’s sono venduti a cifre improponibili.

Un pasto completo con due hamburger, due bevande e la torta alla ciliegia online costa 7.500 rubli russi, pari a circa 60 euro. I prezzi sono quelli che si trova su Avito, sito di aste russo che funziona un po’ come eBay. Sempre su Avito è possibile accaparrarsi una torta di ciliegie di McDonald’s a 12 euro, mentre una bustina di salsa al formaggio del fast food costa 1.000 rubli, circa 8 euro.

Da quando questa notizia ha cominciato a fare il giro della rete, ecco che sui social molte persone hanno cominciato a scherzarci su, sostenendo che online ci fosse in vendita anche una pentola di ketchup di McDonald’s a 1 milione di rubli, cioè più di 7.000 euro e che un sacchetto di carta di McDonald’s, vuoto, usato e spiegazzato potesse costare 5mila rubli, cioè quasi 36 euro. In questi ultimi due casi, però, si tratta di burle.