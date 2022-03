McDonald’s: in Russia c’è chi fa scorta e riempie il frigo di hamburger

di Manuela 11 Marzo 2022

Continua l’epopea di McDonald’s in Russia. Da quando il colosso dei fast food ha annunciato la chiusura per sostegno all’Ucraina, ecco che i russi si sono scatenati. L’ultima follia? Beh, pare che ci sia chi fa scorta di Big Mac e riempia il frigo di hamburger.

McDonald’s ha deciso di chiudere i suoi 850 ristoranti in Russia. Fin qui tutto ok, anche molte altre aziende come Starbucks hanno fatto lo stesso. Solo che i fan di McDonald’s a quanto pare sono più assuefatti del previsto ai Big Mac e alle salse del fast food.

Prima si sono presentati in massa davanti ai McDonald’s, creando code lunghissime sia a piedi che in macchina, per potersi gustare l’ultimo hamburger per chissà quanto tempo. Poi sono iniziate le speculazioni online: sul sito Avito, simile al nostro eBay, un pasto completo di McDonald’s ha raggiunto il prezzo folle di 60 euro.

Ma non è finita qui perché, a quanto pare, c’è anche chi ha deciso di fare scorta e si è letteralmente riempito il frigo di Big Mac.

Su Reddit è stata diffusa la foto che vedete in apertura: un cittadino russo, a quanto pare disperato perché per un po’ non avrebbe più potuto mangiare da McDonald’s, ha riempito il suo frigo con almeno una cinquantina di hamburger. Anche se, a dire il vero, ha trovato qualche posticino anche per altro cibo: possiamo vedere un ananas, un vasetto di olive, quella che sembra dell’insalata, delle verdure, delle uova, del latte e un vasetto di un qualche tipo di salsa.

La didascalia della foto recitava così: “McDonald’s sta chiudendo definitivamente in Russia, ecco la scorta del mio amico”. Da lì sono partiti poi dei commenti di altri utenti Reddit più o meno ironici:

“Potrebbe essere una buona opportunità per fare affari”

“Quindi quello che stai dicendo è che questo è un investimento solido a lungo termine senza rischi?”

“Probabilmente potrebbe lasciarli sui ripiani e sarebbero ancora buoni per mesi”

“Se non è per consumo personale è sicuramente una buona opportunità commerciale quella di vendere hamburger stantii a prezzi elevati”

In effetti alcuni commentatori ci hanno azzeccato visto che c’è chi sta speculando sulla cosa, mettendo in vendita online a prezzi folli pasti, hamburger e salse di McDonald’s.