McDonald’s in Russia: l’apertura sotto un nuovo marchio è prevista per il 12 giugno

I punti vendita ex McDonald's in Russia, ora in mano a un acquirente locale, apriranno il 12 giugno sotto un nuovo marchio.

di Luca Venturino 30 Maggio 2022

L’ultimo capitolo di McDonald’s in Russia è stato scritto – e pare che tutto sia pronto per le prime parole di una nuova storia. Dopo aver annunciato ai primi di marzo la chiusura di tutti e 850 i suoi locali di proprietà (mentre altri punti vendita, in mano a parti indipendenti, continuarono a operare) sul territorio russo, il colosso del fast food statunitense aveva infatti deciso di recidere del tutto i legami con la Russia vendendo tutte le attività a un acquirente locale.

L’iconica “M” gialla e tondeggiante del Mc si capovolge e diventa dunque una “B”, che in cirillico corrisponde alla “V” (sì, è piuttosto confusionario) che di fatto sta per Zio Vanja – il nuovo marchio dei punti vendita in questione. L’apertura al pubblico è prevista per il 12 giugno. “McDonald’s tornerà in Russia sotto un nuovo marchio a giugno, mantenendo la catena di ristoranti e il menu, così come i posti di lavoro” ha detto a tal proposito una fonte della società all’agenzia russa Tass. “Oltre il 90% dei fornitori sono russi, lavorano con loro e continueranno a farlo. Di fatto solo il nome cambierà”.