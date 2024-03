McDonald’s lancia il kit per farsi le unghie griffate: ne avevamo bisogno?

È evidente che il gioco della competizione a volte porta a doversi confrontare con scenari inaspettati. Prendete il caso di McDonald’s e Burger King, un tempo acerrimi nemici del panino a buon costo e ora impegnati a scambiarsi colpi e affondi nel mondo della moda: da un lato l’auto-proclamato re degli hamburger che, forse sperando di seguire la scia di inaspettato successo delle ormai iconiche scarpe della Lidl, ha lanciato il suo primo paio di sneakers; e dall’altro gli archi dorati che rispondono con un kit di adesivi per le unghie e smalto a tema. In edizione limitata, badate.

Sarà un segno dei tempi che cambiano, di una nuova rivoluzione industriale? Ai posteri l’ardua sentenza. Frutto di una collaborazione con Nails.INC, azienda inglese specializzata in prodotti cosmetici, il kit di manicure e nail art a marchio McDonald’s sta già andando a ruba – e noi, a dirla tutta, non ne siamo per nulla sorpresi.

Unghie decorate a patatine fritte (ma senza l’alone di unto)

Smalti, stickers, unghie artificiali – nella collaborazione tra McDonald’s e Nails.INC c’è tutto quello che un appassionato di prodotti cosmetici con un debole per gli archi dorati potrebbe desiderare. D’altro canto, chi non vorrebbe impreziosire le proprie unghie con uno smalto rosso chiamato “Gotta Ketchup” o con un bel marrone “Big Mac Please”?

Altri esempi? Beh, ci sono gli sticker, dicevamo – adesivi per le unghie che raffigurano i piatti e i simboli più iconici di McDonald’ss, come il Big Mac, le patatine fritte e gli archi dorati del logo: anche qui, non diteci che non vi piacerebbe trasformarvi in pubblicità ambulanti (ma alla moda) per un marchio di fast food.

Il kit è venduto in una confezione a forma di panino, ma è bene notare che gli adesivi si possono acquistare anche in un set a parte, che include la taglia normale della vernice rosso ketchup. Non temete, c’è qualcosa anche per gli amanti delle unghie artificiali: un set di trenta unghie nude già puntualmente decorate con la french manicure e le patatine fritte. L’alone di unto, caso mai ve lo steste chiedendo, non è incluso nel prodotto.

Il beauty kit per farsi le unghie griffate a marchio McDonald’s è acquistabile negli store fisici e online di Nails.INC, ma anche su Amazon: come accennato in apertura di articolo, pare che le scorte di alcuni set siano già finite. Nulla di sorprendente, dicevamo: il fascino dell’edizione limitata tende spesso a prendere per la gola i collezionisti e i rivenditori. O chissà, magari ci sbagliamo e nei prossimi mesi vedremo gente andare in giro con le scarpe di Burger King e le unghie a tema ketchup o patatine fritte.