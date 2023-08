McDonald’s lancia un pasto con le voci del menu viste in film e serie TV

McDonald's lancerà in 100 paesi un nuovo pasto che conterrà le voci del menu viste in film e serie TV famose

10 Agosto 2023

McDonald’s lancerà dal 14 agosto un pasto alquanto singolare: si chiamerà The As Featured In Meal e conterrà voci del menu che abbiamo visto comparire in film e serie TV famose. Si sa già che il lancio avverrà in più di 100 paesi del mondo: questo pasto ha lo scopo di mettere in risalto le più iconiche voci del menu di McDonald’s che sono comparse nei film, in televisione enella musica nel corso degli anni.

Cosa conterrà il pasto di McDonald’s dedicato a film e serie TV?

Si sa già che il pasto The As Festured In Mealcomprenderà:

una bibita analcolica media

una porzione media di patatine fritte

a scelta un Chicken McNuggets da 10 pezzi un Cheeseburger o un Big Mac

la salsa dolce e acida ispirata alla serie Loki dei Marvel Studios (la seconda stagione verrà presentata in anteprima su Disney+ a ottobre)

Sulla confezione del suddetto pasto troviamo poi indicati le serie TV e i film in cui queste voce del menu sono comparse:

Space Jam

Fallen Angels

“You Be Illin” di Run Dmc

The OFfice (US)

Coming to America

Seinfeld, “The Boyfriend”

Brief Answers to the Big Questions di Stephen Hawking

“Como, Cuando y Donde” di AKWID

Chak Del India

The Fast and the Furious: Tokyo Drift

Loki Season 2

Ciascuno dei piatti presenti nel nuovo pasto è comunque famoso di per sé, ma il fatto di essere apparsi nelle serie TV, nei film e nelle canzoni citate sopra, li ha resi un po’ più popolari.

Morgan Flatley, chief marketing office global di McDonald’s e responsabile delle nuove iniziative imprenditoriali, ha spiegato che non sono solo i fan di McDonald’s ad avere le loro voci del menu preferite, ma anche i personaggi preferiti dei film e della TV le hanno. PEr questo motivo The As Feature in Meal vuole celebrare i riferimenti più memorabili a McDonald’s nel mondo dell’intrattenimento.

Rimane ora da capire se anche il The As Featured In Meal darà il seguito a una serie di video sui sociale e su TikTok come fatto dal Grimace Birthday Meal, diventato in breve tempo un fenomeno virale visto che una morbosa e alquanto deliziosamente macabra tendenza di TikTok ha spinto gli utenti a realizzare video dove fingevano di morire in stile film horror dopo aver assaggiato la bevanda, con tanto di Grimace viola sullo sfondo.

Cosa che, fra l’altro, ha promosso in maniera strabiliante le vendite di McDonald’s, nonostante l’azienda avesse inizialmente sostenuto di essere preoccupata per tale bizzarro trend.